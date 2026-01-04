俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタートした。注目の初回、10回目の大河出演にして三英傑の一角・織田信長役に挑む俳優の小栗旬（43）が圧倒的な存在感。インターネットで反響を呼んだ。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第1話は「二匹の猿」。尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し、土とともに生きる暮らしに満足しながら日々を送る。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうに。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎。小一郎に自分の家来になるよう願い出る…という展開。

小一郎は清須の道普請（道路工事）に参加した。

小一郎「道がこのように整うということは、敵からも攻め込まれやすくなるということじゃ。いくらご城下が栄えても、敵に滅ぼされたら元も子もないではないか」「やはり、織田信長は噂通りの大うつけじゃな。あんたどう思う？」

隣の男「（無言で作業を続け、いきなり小一郎を引っ叩く）。無駄口叩く暇があったら働け。為すべきことも為さず、偉そうに他人のことをつべこべ言うな」

実は、これが平民姿の信長。最悪のファーストコンタクトだった。

小栗の大河出演は、北条義時役で主演を務めた22年「鎌倉殿の13人」、南光坊天海役で最終回に登場した「どうする家康」に次いで3年ぶり10回目。信長役はフジテレビ“月9”「信長協奏曲」（14年1月期）の映画版（16年1月公開）以来10年ぶり2回目となる。

小栗から放たれる“信長の圧とオーラ”に、豊臣兄弟はもちろん、視聴者も震え上がった。ユニークな初登場シーンもあり、SNS上には「本人じゃんw」「そんな登場の仕方」「信長が道普請に混じっているのは、初めて見る」「これ、バイト先の会社の清掃員かと思ったら社長だったパターンじゃん」「それにしても小栗旬様の織田信長、圧が凄かった」「信長がもう斜めに」「初っ端から首が傾いている」などと驚きの声も続出。話題を集めた。