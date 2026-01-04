俳優の高橋ひかる（２４）が４日、中山競馬場で行われた「第７５回中山金杯・Ｇ３」の表彰式でプレゼンターを務め、レース終了後にトークショーを行った。

京都の高級呉服ブランド「藤娘きぬたや」の総絞りの振り袖姿で登場。菊、牡丹、藤の花などをあしらった淡い色の生地。金地の袋帯で新年らしいコーディネートにまとめた高橋は「お花がたくさん。今日は素敵なレースのお力添えができたらと思い、華やかにしてみました」とほほ笑んだ。「馬よりひかる♡」というボードを掲げるファンまで登場し、観客を魅了していた。総額２００万円以上の高級振り袖で、中山競馬場を盛り上げた。

初めて競馬場に来たという高橋は、中山金杯ではカネラフィーナを応援。パドックを見て「脚がすごく長い。美しいな」と感じたといい、「クラリーノ美脚大賞」を２度受賞した自慢の美脚の持ち主らしく、“馬の美脚”に注目した。結果は４着に終わったが、「（勝った）カラマティアノスは大き過ぎてびっくり！筋肉の凹凸やボディの艶、脚元に靴下を履いていたり、お尻にリボンがついていたり」と、競走馬の魅力にメロメロになっていた。