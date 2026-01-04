¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò½ËÊ¡¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£´Æü¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£±£°·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¸ò¾Ä´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï£´Ç¯Áí³Û£¹£´²¯±ß¡£µð¿Í¤Ø¤Î¾ùÅÏ¶â¤ÏÌó£±£·²¯±ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿·½Õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Á£²£°£²£¶¡Á¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡£¤µ¤¹¤¬ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£