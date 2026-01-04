Image: g.eN/kibidango

世界初（国際特許出願中）の全自動口腔ケアロボット。

クラウドファンディングプラットフォーム「Kibidango（きびだんご）」にて、口にくわえるだけで歯を磨けるロボット歯ブラシ「g.eN（ジェン）」のプロジェクトが開始しました。

Image: g.eN/kibidango

2025年12月2日にスタートしましたが、即日目標の500万円を達成し、12月25日の時点ですでに1700万円以上が集まっています。

最短1分。歯の両面を同時にブラッシング

Image: g.eN/kibidango

ロボット歯ブラシ「g.eN」をつくったのは、早稲田大学ロボット研究室発のスタートアップ企業Genics（ジェニクス）です。

10年にわたる研究と実証を重ね、自分で上手に歯を磨けない子どもや高齢者から、身体的制約のある人まで幅広い層の利用を想定して開発されました。

g.eNは、歯のかたちに沿って、自動で上下左右に移動・回転する複数の小型ブラシが、完全自動でブラッシング。ブラシは奥歯や歯の裏側までしっかり届くように設計されています。

Image: g.eN/kibidango

動作モードは「お手軽モード/ていねい磨きモード/重点ケアモード/子どもモード」の4つから選べ、最短1分で歯みがきが完了するとのことです。

Image: g.eN/kibidango

口にくわえる部分は、アタッチメントでつけ外し可能。上下の歯の両面を同時に磨ける「上下一体タイプ」、子どもや口を大きく開けるのが難しい人向けの「上下別タイプ」、「口内刺激アタッチメント」の3タイプが揃います。

Image: g.eN/kibidango

なお、本体サイズは幅101 × 奥行き61 × 高さ56mm、重さは220g。USB Type-Cで充電できます。

クラファン期間は、2026年1月25日まで。

Source: kibidango