ママさんと寛いでいた猫さんの目の前に、赤ちゃんの頭が現れると…？思わず胸がときめく、猫さんが見せた優しさに溢れた行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「かわいい～しか出ない」「ジャリ言うてる笑笑」「やっぱり女の子ですね♡癒されます」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママと寛いでいた猫→赤ちゃんが近づくと…思わずキュンとする『優しすぎる行動』】

絡まれるとらまるくん

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、赤ちゃんとそれぞれの関係を築く猫さんたちの姿。この日も、猫大好き赤ちゃんからのスキンシップを困惑しながらも受け入れる兄猫「とらまる」くんの姿があったといいます。

ところが、盛り上がる赤ちゃんに危険を感じた途端、そっと退避してママさんのもとへ。甘えん坊すぎて、ご家族に赤ちゃんだと認識されているとらまるくん。赤ちゃん同士、そして男の子同士ということもあってか、赤ちゃんとはライバルのような関係なのだそうです。

ママのそばに大集合

続いてママさんは、妹猫「ももまる」ちゃんと寛ぎタイム。お腹の上にももまるちゃんを乗せて脇には赤ちゃん、隣のソファでとらまるくんが爆睡中と、羨ましいことに可愛い子供たちに囲まれていたのだとか。

声を発しながらママさんとソファの間で謎の動きを見せる赤ちゃんに、ももまるちゃんは興味津々な様子だったそう。赤ちゃんを弟だと認識しているとのことで、こちらのふたりは姉弟のような関係なのだといいます。そのため、赤ちゃんの頭が顔の前まできた時には…。

優しすぎるももまるちゃん

クンクンと匂いを嗅ぐと、ペロッとひと舐め。しっかり者で心優しいももまるお姉ちゃんからの愛情表現でしょうか。なんとも可愛らしく優しさが溢れた行動に、ママさんもキュンとしたといいます。

赤ちゃんから不意の頭突きを受けた時も、少し驚いただけで怒りもせず、大人なももまるちゃんは落ち着いた様子だったそう。お昼寝はできなかったものの、素敵な時間を過ごせて幸せそうなママさんなのでした。

投稿には「とらおもももちも優しいなぁ～」「危機察知能力w皆可愛いね♡」「猫好きに真っ直ぐ育っていて嬉しいですね」「モモチは良き家族のお姉さんしてくれてていいな～」「優しい兄姉で赤ちゃんも楽しそう」「わんぱく王子様を見守る皆様にほっこりします」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんとももまるちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。ももまるちゃんと同じくしっかり者な6歳の娘さんと赤ちゃん、そして猫さんたちの可愛い姿に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。