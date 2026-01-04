Travis Japan¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×ÁÞÆþ²Î¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡ÛTravis Japan¤¬4·î15Æü¡¢2nd CD¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×(ÆÉ¤ß¡§¤«¤²¤Ë¤â¤Ò¤Ê¤¿¤Ë¤â¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¸«¤»¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ
¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Ï¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë·èÄê¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¼Á´¶¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç"Çò¤È¹õ" "Î¢¤ÈÉ½"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿Í¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤ä¡¢´Ø·¸À¤ÎÉ½¤Ë¸«¤¨¤ë´é¤ÈÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ËÜ²»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÀÅ¤µ¤ÎÃæ¤ËÍ¾Íµ¤È¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢Ä°¤¯¤Û¤É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÁÂÖ¤Ï½é²óTÈ×¡¦½é²óJÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦FC¸ÂÄêÈ×¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄê¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡¢½é²óT¡¿JÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¡¢³¨ÊÁ¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¦¥È¥ì¥«¥»¥Ã¥È¡¢FC¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏÆÃÅµ±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¿ï¡£¤Þ¤¿ËÜÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯4·î15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú½é²óTÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡¿CD+DVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈA¡Ü¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈA
¡¦½é²óTÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë
¡¦½é²óTÈ×¡ÊDVD¡Ë
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01. ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
02. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡
¡ÚDisc2¡ÊBlu-ray¡¿DVD¡Ë¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Video Clip-
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Behind the scenes-
Â¾
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈA &¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈA
¡Ú½é²óJÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡¿CD+DVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈB¡Ü¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈB
¡¦½é²óJÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë
¡¦½é²óJÈ×¡ÊDVD¡Ë
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01. ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
02. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢
¡ÚDisc2¡ÊBlu-ray¡¿DVD¡Ë¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Video Clip-
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Dance Performance Video-
Â¾
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈB &¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈB
¡ÚÄÌ¾ïÈ× ¡Ê½é²ó¡¦ÄÌ¾ï¥×¥ì¥¹¡Ë¡Û¡ÊCD¡Ë
¢£¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡Ê*½é²ó¥×¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ë
¢§ÄÌ¾ïÈ× ½é²ó¥×¥ì¥¹¡ÊCD¡Ë
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01. ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
02. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê£
03. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤
¡ÚFC¸ÂÄêÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡¿CD¡ÜDVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦FC¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë
¡¦FC¸ÂÄêÈ×¡ÊDVD¡Ë
¡ÚDisc1¡ÊCD¡Ë¡Û
01. ±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
¡ÚDisc2¡ÊBlu-ray¡¿DVD¡Ë¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Video Clip-
¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë
¢§¥°¥Ã¥º
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
