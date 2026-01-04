「売れ残った猫」はどうなるの？その後の行方

お店の看板猫やモデルとして活躍する

体が大きくなっても、性格が穏やかで人懐っこい猫の場合、そのお店の「看板猫」として残るケースがあります。

店頭で過ごしながら、これから初めて猫を飼う人に対して「大人の猫はこんなに落ち着いているんだよ」という魅力を伝える、モデルのような役割を果たすのです。

また、お店のスタッフに深く愛され、家族同然の存在として店舗のバックヤードや事務所で幸せに暮らす猫もいます。お店の一員として生きる道も、ひとつの幸せの形といえるでしょう。

ブリーダーの元へ戻り、親猫になる

ショップで新しい家族が見つからなかった場合、その猫を育てたブリーダー（繁殖家）の元へ戻されることも。ブリーダーの元では、次の世代を育てる「親猫」としての役割を担うことになります。

血統を守り、健康な子猫を育てるための大切なお仕事です。もちろん、引退した後はブリーダーさんの家庭用ペットとして余生を過ごすこともあります。

信頼できるブリーダーであれば、ショップを出た後も責任を持ってその猫の生涯を見守ってくれるルートです。

譲渡会や保護シェルターへ移動する

最近では、売れ残った猫を殺処分することなく、里親を探す「譲渡会」や「保護シェルター」へ移送する仕組みも増えています。ここでは、ショップとは違う環境で、猫の性格に合った飼い主をじっくり探します。

ショップでは「大きすぎる」と言われていた猫でも、譲渡会では「落ち着いていて飼いやすい」と人気が出ることも多いです。

専門のスタッフがその子の個性を見極め、二度と手放されないような運命の出会いを仲介してくれる、再出発の場所です。

悪徳業者への転売や、殺処分の不安

残念ながら、すべてのショップやブリーダーが善意で動いているわけではありません。売れ残った猫が「不要犬・不要猫」を引き取る悪徳な業者（引き取り屋）に安く渡されてしまうケースも一部で報告されています。

そこでは適切な飼育が行われず、劣悪な環境で一生を終えることもあります。また、法改正により自治体は業者からの引き取りを拒否できるようになりましたが、悪質な業者が遺棄したり、抜け道を使って持ち込まれるリスクはゼロではありません。

こうした暗い現実をなくすためには、私たち消費者が「信頼できるお店やブリーダー」を厳しく見極める目を持つことが必要です。

悲しい思いをさせないために、私たちにできること

1.「成猫（大人の猫）」から飼う選択肢を知る

猫を飼おうと思ったとき、多くの人が子猫をイメージしますが、あえて「成猫（大人の猫）」を家族に迎えるという選択肢を知ってほしいです。

大人の猫は性格がすでに決まっているため、「おっとりした子がほしい」「活動的な子がほしい」といった希望にぴったりの子を選びやすいメリットがあります。

大人の猫の魅力が広まり、子猫偏重の風潮が変わることで、不幸な環境に置かれる猫を減らすことにつながります。一匹の命を救うだけでなく、初心者にとって飼いやすい選択でもあるのです。

2.保護猫カフェや譲渡会に足を運んでみる

新しい家族を探す場所は、ペットショップだけではありません。保護猫カフェや地域の譲渡会に足を運んでみてください。

そこには、さまざまな事情で家族を待っている「大きくなった猫」たちがたくさんいます。実際に触れ合い、その子の個性を知ることで、「この子を幸せにしたい」という気持ちが芽生えるかもしれません。

こうした場所を知る人が増えることで、保護された猫たちが新しい家庭へ行くチャンスが増え、結果として救われる命の総数が増えていくのです。

3.最後まで責任を持って飼う覚悟を持つ

私たちができる最大の支援は、どんな猫を迎えたとしても「最期まで責任を持って飼う」という強い覚悟を持つことです。流行りや見た目だけで判断せず、15年、20年先まで一緒に過ごす未来を想像してください。

飼い主が知識を深め、安易な購入を避けるようになれば、無理な繁殖や販売も減っていきます。一人の飼い主がひとつの命に深く向き合い続けることが、不幸な猫を生み出さない仕組みを作るための一番大切で確実な一歩となります。

大人の猫を家族に迎える魅力

大人の猫を家族に迎える最大の魅力は、その「安定感」です。子猫は予測不能な動きが多く、目が離せない時期がありますが、成猫は生活のリズムが整っており、共働きなどの家庭でもなじみやすいです。

また、過去に寂しい思いをした経験がある猫は、新しい家族の優しさを敏感に感じ取り、とても深い愛情で応えてくれるようになります。

顔つきも体つきも完成された大人の猫が見せる、ふとした甘えや信頼のサインは、何物にも代えがたい感動を与えてくれます。

まとめ

どんな猫であっても、生まれた場所や時期にかかわらず、幸せになる権利を平等に持っています。「売れ残った」という言葉は人間側の都合でしかありません。

私たちが成猫の魅力に気づき、命のバトンを繋ぐ意識を持つことで、悲しい思いをする猫を確実に減らすことができます。

一匹の猫を救うことは、世界を変えることではないかもしれませんが、その猫にとっては一生が変わる大きな出来事です。

あなたの優しい選択が、ひとつの大切な命を輝かせるきっかけになることを願っています。