なにコレ！ 聞いてなーーーい！！（喜）【ミスド】出会えたらラッキー？！「幻のドーナツ」

公式サイトには未掲載の「幻のドーナツ」も稀に並んでいる【ミスタードーナツ】。見た目は可愛く豪華なものが多くラインナップしており、レア感も相まってご褒美にもうってつけです。今回はクッキーやカラースプレーをトッピングした、ファンシードーナツと呼ばれるメニューをご紹介。店頭で見かけた時が味わえるチャンスです！

ザクザク感が楽しめそうな「クッキー & ホワイトリング」

クッキーをたっぷりと散りばめた贅沢なこちら。ホワイトチョコをコーティングした、白と黒のコントラストが映える可愛らしいドーナツです。@megumiko_maniaさんによると「ザクザク食感」が楽しめるとのことで、おやつや軽食にも良さそう。

軽い食べ心地が楽しめそうな生地！

「クッキー & ホワイトリング」の生地は、@megumiko_maniaさんによると「ふんわりとした生地」がベースとのことで、軽めの食べやすい一品かも。チョコと共にクッキーの香ばしい風味が心地良く感じられそう。お世話になっている人への手土産として持っていっても喜ばれそうです。

自分へのご褒美に「カラフルホワイトチョコレート」

カラースプレーがトッピングされた、色味が可愛いドーナツ。ホワイトチョコのクリーミーでリッチな風味に癒されそうです。頑張った自分へのご褒美にもうってつけ。優雅な気分を満喫したいおうちでのカフェタイムに、紅茶やコーヒーのお供としてぜひ味わってみて。

食べ応えのあるドーナツが欲しい時におすすめ！

「カラフルホワイトチョコレート」はチョコレート生地で、食べ応えのあるドーナツで満足感を得たい時に良さそうです。しっかり冷やしてから食べれば、チョコのパリッとした食感も楽しめるかも。濃厚感が伝わってくる一品をぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino