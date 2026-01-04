飼い主さんと会話する子猫が可愛いと注目を集めています。話題の動画の再生回数は30万回を超え「こんな可愛かったらメロメロですね」「可愛いのにガラガラ声がギャップ萌え」「ちっちゃい怪獣だなあ」といったコメントが集まっています。

【動画：飼い主さんのもとにやって来た子猫→『ごはん食べるの？』と聞いてみると…尊すぎる光景】

ごはん前のいつもの会話

TikTokアカウント「黒猫のクロちゃんです」に投稿されたのは、子猫のかわいいお返事です。ママさんが冷蔵庫を開けたところにやってきたのは子猫のクロちゃんです。冷蔵庫の引き出しによじ登り、準備万端のクロちゃんにママさんが「ごはん食べるの？」と聞くと、クロちゃんは「あ゛っ（食べる）」と、なんとも可愛いハスキーボイスでお返事！ママさんは、お返事するクロちゃんが可愛くて何回も聞いてしまうそうです。

ママさんとクロちゃんの会話は、ママさんがキッチンに立つと毎回繰り広げられるのだそう。子猫のクロちゃんは育ち盛りなので、ごはんが待ちきれないのかもしれませんね。ちなみに、寝起きで声がガラガラになってしまうことがあるそうです。

雨の日に保護された命

元気いっぱいのクロちゃんは、元保護猫だそうです。雨の中、ひとりでずっと鳴いていたところを保護されたのだそう。生後1ヵ月くらいの赤ちゃん猫でした。子猫特有のパヤパヤの毛や、青い瞳が可愛い！

日々成長中！

最近ではひとり遊びもできるようになり、ボール遊びが上手になってきたそうです。ボールに向かって姿勢を低くして、おしりをフリフリする猫らしい仕草もするようになったのだとか。日々、たくさんの可愛さと成長を見せてくれるクロちゃん。次はどんな姿を見せてくれるのか、これからも目が離せませんね。

投稿には「あぁ～って言いながら目を閉じるの最高に可愛い」「ちゃんとお返事できててえらい子ちゃんですねー」「パヤパヤしてる毛の黒猫ちゃん！かわいいです」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「黒猫のクロちゃんです」では、クロちゃんの可愛い日常が投稿されています。

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

