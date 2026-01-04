グラビアアイドル・タレントの榎原依那（28）がこのほど、1st写真集「Inaism」が累計販売数3万部を突破したことを発表した。それにあわせて、未公開の激レア大胆ショットを披露した。



【写真】横から見てもボリューム満点！これが「令和の国宝」です

2025年12月3日に2nd写真集「I am Ina」（講談社）を発売し、ロングヘアーの髪だけで隠したグラマラスショットなどで話題を集めている榎原。その影響もあってか、24年10月に発売した1st写真集も販売数が増加。ついに大台の3万部を突破した。



それを記念して、未公開ショット2枚を初解禁。ワンピース型の水着のわきから、存在感抜群な「令和の国宝BODY」がはみ出す大胆ショットと、あふれんばかりの王道の水着ショットが公開された。



この極秘ショットにネットでも「うむ たまらんw」「この万人受けする体型ずるい」「エッ、どうなってるの！？」などの声があふれていた。



榎原は2024年2月にグラビアデビューした。ほどなく各誌の表紙を席巻し、付いた異名は「グラビア界の超新星」「令和の国宝BODY」。



（よろず～ニュース編集部）