¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û¡Ö½¨Ä¹¡×ÃçÌîÂÀ²ì¡õ¡Ö½¨µÈ¡×ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Î·»Äï¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈÇ®±é¤Ë½é²ó¤«¤é¥Í¥Ã¥ÈÊ¨Æ¡ÖÃ±½ã¤ËÈà¤é¤Î±éµ»¤¬¹¥¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡¢½é²ó£±£µÊ¬³ÈÂç¡Ë¤ÎÂè£±²ó¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤¬£´Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÏÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤Àï¹ñÉð¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë»Å´±¤·¡¢Âç½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¤òµº²è²½¤·¤¿ÆóÉ¤¤Î±î¤Î¥¢¥Ë¥á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Îº£²ó¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÌîÅð¤Ë¾è¤¸¤Æ°ÅÌö¤·¤¿ºØÆ£µÁÎ¶Â¦¤ÎÌ©»È¤ÎÃË¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤ÎÀµÂÎ¤ò¾®°ìÏº¤¬±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤Ç¸«È´¤¡¢Æ£µÈÏº¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¶ÛÇ÷´¶È´·²¤Î¥·¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¾®·ª¤â½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶È´·²¤Î±éµ»¤Ç²èÌÌ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ®±é¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¡ôË¿Ã·»Äï¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖË¿Ã·»ÄïÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡°¦ÕÈ¤â¤¢¤êËö¶²¤í¤·¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ä¿®Ä¹Ìò¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¹¤®¤ë¾®·ª¤µ¤ó¤â¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÌ¾ÃµÄå¾®°ìÏº¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Ê¡×¡ÖË¿Ã·»Äï¹¥¤¤À¡ª¡¡Ã±½ã¤ËÈà¤é¤Î±éµ»¤¬¹¥¤¡×¡ÖË¿Ã·»Äï£±ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ª¤â¤í¤¤¤·¡ª¡¡Ëè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤ì¤ë¤·¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ¡ª¡×¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª´Ñ¤¿¤±¤É¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡Ëè½µÏ¿²èÍ½Ìó³«»Ï¡ª¡×¡ÖË¿Ã·»Äï¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤³¤¦¡¢·»¤ÈÄï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¸åÈ¾¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»ÎÏ¤ÈÊª¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ø¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÃçÌî¤¬Ë¿Ã½¨Ä¹¡ÊË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡ËÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¤òÉÁ¤¯¡£½¨Ä¹¤Î·»¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤¹Àï¹ñÉð¾¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Î¾®·ª½Ü¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»ÔÌò¤ÎµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî²È¹¯Ìò¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿È¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬Ã´Åö¡£¸ì¤ê¤Ï½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ì³¤á¤ë¡£