タレントで歌手のＤＡＩＧＯが４日に初回を迎えたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時、初回１５分拡大）で大河ドラマ初出演を飾った。

ＤＡＩＧＯが演じるのは、美濃の戦国大名・斎藤義龍。土岐氏の家臣から戦国大名となった斎藤道三の嫡子で当主となるが、父と対立し討ち滅ぼしたとされる。織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興が継ぐことになるという役となる。

今回、ＤＡＩＧＯは出演オファーを受けた際の気持ちについて「ＴＴＳ！ ついに大河出演！という気持ちでした。妻と練習もして『頑張って！』と言ってくれました！」と妻で女優の北川景子とのやりとりも口にした。

「戦国武将になれて本当に嬉しかったです！ 斎藤義龍について調べて自分なりに演じました！」と話すと、視聴者に向け「どうも、大河俳優のＤＡＩＧＯです！ 豊臣兄弟の冒険は始まったばかり。一緒に楽しみましょうぃっしゅ！」と呼びかけた。

同作は仲野太賀が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。

強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。秀長の兄で、天下統一を果たす戦国武将・豊臣秀吉役は池松壮亮が演じる。ほかにも織田信長役の小栗旬、信長の妹・お市役の宮粼あおい、豊臣兄弟の最大のライバルである徳川家康役の松下洸平などが出演する。語りは女優の安藤サクラが務める。