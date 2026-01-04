◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日 東京ドーム）

最後は華麗に散った――。新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。33分の死闘の末にレインメーカーで敗れ、26年間のプロレスラー人生に幕を閉じた。

平成のプロレスを彩った「100年に一人の逸材」が終焉（しゅうえん）を迎えた。さまざまなサプライズに沸いたラストに神が降りて来た。「最後にちょっとだけ確信できたことがあります。プロレスが好きになって良かったです。26年間、最高のレスラー人ちぇい…」。棚橋は照れ笑いを浮かべ、東京Dの大観衆は大喜び。実況は「最後の最後に神が降りてきました！」と絶叫した。

「最高のレスラー人生を送ることができたのは、ファンの皆さまの応援があってこそです」。そして本当の最後の最後はやっぱりこの言葉だった。

「愛してまーす！」

サプライズ祭りだった。ジェイ・ホワイト、ウィル・オスプレイ、ケニー・オメガ、飯伏幸太、柴田勝頼、武藤敬司、藤波辰爾、内藤…。大先輩、そしてかつての戦友たちがリングに続々と登場すると、棚橋は涙を堪えきれなかった。

多くのサプライズゲストのメッセージを受け止めた後、ついに10カウント…。頬を伝う熱い涙を拭った棚橋は、感謝の思いを素直な言葉で伝え、エアギターを披露し、そして東京Dに集結したファンを一人一人脳裏に刻み込むように花道をゆっくりと歩み、最後は新たな一歩をこの日踏み出したウルフアロンら後輩たちが押すゴンドラに乗って会場を1周。「愛してます」。棚橋がファンが感謝を伝え続けた。