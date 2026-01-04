TBS「マツコの知らない世界 新春SP」が3日午後9時から放送され、タレントのマツコ・デラックス（53）が「両巨頭」だと思う憧れの存在を明かした。

この日は歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎（75）がゲスト出演。マツコは憧れの“玉様”登場に大興奮で「歌舞伎女方の世界」を2人で語り尽くした。

そのなかで、マツコは「私、凄い面白いなと思ったのが、梅沢富美男さんって出てきた時に“下町の玉三郎”っていうニックネームだったの」と梅沢富美男（75）の名前を出し「そんなニックネームが普通に言われるぐらい“玉様”の存在っていうのは全国民が知りうる存在だったのよ。だって、そうじゃなかったら梅沢さんが出てきた時に“下町の玉三郎”ってニックネームにはならないわけじゃない。凄いなって思った」と坂東玉三郎がどれだけ凄い存在であるかを力説した。

「あと、梅沢さんもきれいだったのよ…。本当にきれいだった」とマツコがしみじみ続けると、坂東は「本当にね。梅沢さんも凄い苦労をなさっただろうし、凄い努力もしてきたと思うんですよね。同い年なんです、僕」とコメント。

これにマツコは「え〜っ！そうなの？」と驚いたあとで「アタシ、玉三郎さんと梅沢さんが両巨頭なの。全然やってるジャンルは違うけど、女性に男がなるっていう、化身するっていう意味でこんなにやれてる方はいない」と女装家として2人へのリスペクトを語り、「いやぁ〜…凄い夢みたい。玉様と梅沢さんの話をする日が来るなんて」と夢見心地だった。