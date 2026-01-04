『豊臣兄弟！』永野芽郁の“代役”に反響「違和感ない」「めっちゃハマり役」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第1回が、4日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】違和感ない！ 永野芽郁の”代役”出演シーン
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
第1回は、尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。そのピンチを救ったのは８年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出る…という展開が描かれた。
視聴者が注目したのは、白石聖が演じる直。小一郎と藤吉郎の故郷である尾張中村の土豪の娘。小一郎と同い年の幼なじみ。男勝りな性格だが、小一郎のことをひそかに慕っている。乱世に翻弄される悲劇のヒロインだ。
出演辞退した永野芽郁の代役として急遽の出演となったが、ネット上では「永野芽郁の代役の白石聖がめっちゃハマり役」「白石聖さん違和感ないよ。すごいよかった」「白石聖が日本中に見つかりそうで感無量」「白石聖のちょうどいい幼馴染感」などの声が寄せられている。
