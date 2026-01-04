『豊臣兄弟！』DAIGO、念願の大河ドラマ初出演「TTS！妻と練習も…」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第1回が4日に放送され、歌手のDAIGOが美濃の戦国大名・斎藤義龍役で“大河ドラマ初出演”を飾った。
【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
DAIGOが演じる斎藤義龍は、土岐氏の家臣から戦国大名となった斎藤道三の嫡子。当主となるが父と対立し、討ち滅ぼした。織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興が継ぐことに。
■コメント
――出演のオファーを受けたときの率直なお気持ち、ご家族や身近な方からの言葉があれば、教えてください。
TTS！ ついに大河出演！ という気持ちでした。
妻と練習もして「頑張って！」と言ってくれました！
――撮影の感想や、演じるうえでこだわった点をお聞かせください。
戦国武将になれて本当に嬉うれしかったです！ 斎藤義龍について調べて自分なりに
演じました！
――視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
どうも、大河俳優のDAIGOです！ 豊臣兄弟の冒険は始まったばかり。
一緒に楽しみましょうぃっしゅ！
【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
■コメント
――出演のオファーを受けたときの率直なお気持ち、ご家族や身近な方からの言葉があれば、教えてください。
TTS！ ついに大河出演！ という気持ちでした。
妻と練習もして「頑張って！」と言ってくれました！
――撮影の感想や、演じるうえでこだわった点をお聞かせください。
戦国武将になれて本当に嬉うれしかったです！ 斎藤義龍について調べて自分なりに
演じました！
――視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
どうも、大河俳優のDAIGOです！ 豊臣兄弟の冒険は始まったばかり。
一緒に楽しみましょうぃっしゅ！