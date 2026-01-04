赤ちゃんが階段を登り始めたら、ワンコも後をついてきて…？ワンコが赤ちゃんを見守ってくれる様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんが階段を登った結果→犬がすぐ後ろについて行き…】

階段を登る赤ちゃんとワンコ

TikTokアカウント「himaanddan」には、ボーダーコリーの「ヒマ」ちゃん＆「ダン」くんと、飼い主さんの赤ちゃんの日常が投稿されています。ある日、赤ちゃんが階段を登り始めたら、ヒマちゃんも後をついて行ったそう。

赤ちゃんのすぐ後ろについて、一緒に上の階に向かうヒマちゃん。どうやら赤ちゃんが無事に階段を登りきれるか心配して、見守ってくれているようです。赤ちゃんのペースに合わせて、1段ずつゆっくり登ってくれているところにも愛と優しさを感じます。

心強い見守り隊

実は赤ちゃんを気にかけているのはヒマちゃんだけではなく、上の階ではダンくんが待ち構えていたとか。赤ちゃんが「すぐ行くから待っててね～！」とばかりに、ダンくんに向かって叫ぶ場面も。

ダンくんは上から見守る係でヒマちゃんは後ろから見守る係というように、上手く役割分担しながら子守りをしてくれていた2匹。飼い主さんは心強い見守り隊の存在を、とても有り難く感じたそうですよ。

この投稿には「頼もしくてかわいいガードマン」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

ワンコは最高の遊び相手

日頃からヒマちゃんとダンくんは、よく赤ちゃんの子守りをしてくれているそうです。特にヒマちゃんは赤ちゃんの遊び相手をするのが上手で、おもちゃの取り合いをする時は手を抜かず、一歩も譲らぬ戦いを繰り広げているとか。ヒマちゃんが本気で遊んでくれるおかげで、赤ちゃんも楽しそうにしているとのこと。

きっとこれからもヒマちゃんとダンくんは本当のお姉ちゃんやお兄ちゃんのように、赤ちゃんに愛情をもって接し、成長を見守り続けてくれることでしょう。

ヒマちゃん＆ダンくんのお利口さんで可愛い姿や、赤ちゃんとの心温まる日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「himaanddan」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「himaanddan」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。