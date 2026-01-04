「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）

毎年恒例の１・４東京ドーム大会が行われ、引退試合に臨んだエースで社長の棚橋弘至（４９）は、元ライバルで米ＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）に敗れた。４万人を超える大歓声の中、“１００年に一人の逸材”は１９９９年１０月のデビュー以来、２６年間に渡るプロレスラー人生に終止符を打った。

試合後のセレモニーでは超満員の観客を前に「僕が新日本プロレスで夢見た、超満員がみれました。ありがとうございました。これからも新日本の選手は全力で戦っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました」と挨拶。「東京ドーム盛り上がっていこうぜぇ」と叫び、エアギターを敢行。２度のアンコールにも応えたが、最後はたたき壊した。目を閉じ、万感の表情で１０カウントをきいた後、ゴンドラで一周してファンに感謝を告げ、「今１つだけ僕の中で確信できたことがあります。それは、プロレスを好きになって、本当によかったです。ありがとうございました。２６年間、最高のレスラー人生をくれたのはファンの皆さんの応援があったおかげです。完全燃焼やり切りました。東京ドームの皆さん、愛してまーす！」と、絶叫した。

セレモニーの冒頭ではかつてのライバルであるジェイ・ホワイト、ウィル・オスプレイ、ケニー・オメガと飯伏幸太が登場。ねぎらいとともに花束を渡される度に涙した。さらに盟友の柴田勝頼は、リングに上がると、服を脱ぎててロックアップ。涙の抱擁を交わした。さらに武藤敬司、藤波辰爾という恩師、師匠に労われた。

そして、内藤哲也も登場。内藤は「俺は武藤敬司選手に憧れてプロレスラーになり、あなたの姿をみて、新日本に入門しました。去年新日本を退団した俺に、また東京ドームの花道を歩く機会をくれてありがとうございました。もう２度とリングで戦うことはないでしょうが、またいつかこの新日本プロレスのリングであなたに会えるその日を楽しみにしてるぜ。その日までアディオス」と呼びかけ、棚橋と拳を合わせた。しかし、最後に内藤は棚橋にツバを履きかけてリングを降りた。