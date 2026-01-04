1月4日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。1月4日（日）に中山競馬場と京都競馬場で行われた中山金杯、京都金杯の予想結果を報告した。

前日の動画では、京都金杯の本命に「トロヴァトーレ」、中山金杯の本命に「ニシノエージェント」を指名していた。京都金杯では、トロヴァトーレが懸命に外から追い込むも4着まで。あと一歩及ばず、馬券圏内を逃した。

そして直後に行われた中山金杯では、本命に推したニシノエージェントがまさかの最下位。2026年の初陣は惨敗という結果に終わり、動画内ではおなじみの「ボケェーイ」で新年の幕開け。

5年間で1度も金杯当たらず…

「新年早々くそぉー」と嘆き、さらには「5年間で1回も金杯的中してません」と自虐コメントも飛び出した。さらに、西山オーナーの所有馬を本命に指名したことにも触れ、前回は2024年七夕賞のセイウンプラチナだったが、その際も14着と大敗。「俺たち相性悪いって」と、笑い飛ばすしかなかった。

動画を見た視聴者からは「今年最速で呪い発動してて好き」、「西山オーナーの話してる時ニッコニコで草」、「新年早々マイ億くんやな」などと、いつも通りの盛り上がりを見せていた。