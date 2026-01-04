宮世琉弥「逃走中」賞金獲得できたら？使い道に反響「可愛すぎる」「応援するしかない」
【モデルプレス＝2026/01/04】1月4日、フジテレビ系「逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜」（19時〜）が放送された。俳優・宮世琉弥が賞金を獲得できた時の使い道を明かし、反響が寄せられている。
今回の「逃走中」は90分逃げ切ることができたら賞金54万円に加え、さらなる副賞が用意されていると説明された。お台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」、さらに残り60分からは新エリア「イマーシブ・フォート東京」を舞台に逃走劇が繰り広げられる。
残り30分の時点で逃走者は15人から5人へと急減。生き残った俳優の宮世琉弥は、賞金54万円を獲得できた時の使い道を聞かれると「橋本環奈さんが待ってるんですよ、差し入れを。座長に持って帰りたい」と同局系月曜ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜よる9時〜）で宮世と共演する主演の橋本環奈の名前を挙げた。
「焼肉弁当とかホットミールとか」と差し入れたいものを明かした宮世。この投稿には「可愛すぎる」「絶対獲得して欲しい」「頑張れ！」「応援するしかない」などの反響が寄せられている。
新年早々からの大激走で幕を開ける逃走劇の舞台となるのは、お台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」。2025年の世界陸上で日本を沸かせたアスリートから、俳優、アーティスト、人気芸人ら総勢15人が参戦。2026年番組のスタートを飾る逃走劇を逃げ切り、その栄光を手にすべく、ハンターたちとの勝負に挑む。今回は、ゲーム攻略を左右する縁起の良い「キーアイテム」がフィールド各所に出現。それらのアイテムが逃走者たちの欲望を掻き立て、ゲームを混乱へと陥れる。
池田直人（レインボー）
伊沢拓司
岩崎大昇（KEY TO LIT／※「崎」は正式には「たつさき」）
小池祐貴
小手伸也
ジャンボたかお（レインボー）
立花琴未（CANDY TUNE）
田中卓志（アンガールズ）
中島ひとみ
HIKAKIN
ヒコロヒー
ふかわりょう
MAKI（&TEAM）
宮世琉弥
やす子
（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
