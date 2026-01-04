さそり座は「部下とのブレストで運気が急上昇」 12星座もっちぃ占い｜1/5〜11

五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」は、今年も毎週更新！ 1/5（月）〜1/11（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💰 牡羊座：5日（月）、取り組むべきタスクが明瞭に

牡羊座は5日（月）、自分がこれから取り組むべきタスクが明瞭に。この一年間の努力の方向性を決めるなら、この日の午前が勝負です！

人と話しているときに、自分の正義と対立する感情を感じてしまうことがあるかもしれませんが、言葉にしないのが吉です。10日（土）はイライラしやすいので、特に穏やかに過ごしましょう♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🧳 牡牛座：8日（木）にとんでもなくよい買い物ができそう

牡牛座のあなたは、8日（木）は、お買い物をする前に予算を決めるという、極めてシンプルなルールを徹底するだけで、とんでもなくよい買い物ができそうです。迷うときは予算を優先しましょう。

お仕事への頑張りがスパークしすぎてしまいそうな星回りです。確かに成果は上がりそうですが、疲労がたまりそう。5日（月）に無理をしないことが肝心です。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 双子座：9日（金）は案ずるより産むが易し！

双子座のあなたは、クレーム対応など、気持ちが滅入りそうなお仕事に対してあっさり対応することができるときです。特に9日（金）は案ずるより産むが易しです。するっとうまくいきます☆

返信の間が開くことを気にしすぎないようにしましょう。7日（水）は、特に理由なく人に待たされてしまう星回りです。でも、気にする必要はありません。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 蟹座：11日（日）は、お金につながる情報が得られそう

蟹座のあなたは、思っていたよりラッキーなことが起こりそうな1週間です。小さな金額に固執することなく、収入アップのチャンスを探しましょう。11日（日）は、お金につながる情報が得られそう♪

なんとなくメンタルがぶれやすい1週間です。特に6日（火）は、朝のコーヒーとともに、こっそりサボる方法を模索しちゃいましょう♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 獅子座：6日（火）は、会話のテンポが乱れやすい

獅子座のあなたは、締め切り直前にパワーが噴出しそうな星回りです。特に7日（水）は、秒読みが開始されてからの方が本番かもしれません。

6日（火）は、会話のテンポが乱れやすいときです。会話を邪魔する雑音に注意しましょう。ゆっくり話したい内容は、落ち着ける場所で口火を切って♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🎉 乙女座：8日（木）は、大車輪の活躍をすることになる

乙女座のあなたは、人からものすごく認められて、頑張らなければならないことが増えそうな予感です。8日（木）は、大車輪の活躍をすることになるので、疲労に注意してください♪

一方で、相手のテンションに合わせすぎると疲れが出てしまいます。特に9日（金）は、無理に明るく振る舞う必要はありません。テンションの低さを先に宣言するのも◎です。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 天秤座：9日（金）は、かわいさが大幅アップ♪

天秤座のあなたは、人への感謝の気持ちだけでなく、楽しかったとか嬉しかったというような感情を積極的に伝えるようにしましょう。9日（金）は、かわいさが大幅アップします♪

お仕事の最中に、途方も無い眠気に襲われそうな星回りです。8日（木）は、ミントやコーヒーの力を借りることになるかもしれません。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 蠍座：8日（木）は、後輩や部下とのブレストに関する運気が急上昇

蠍座のあなたは、人と語り合うことで、とんでもない成果を上げることができる時です。特に8日（木）は、後輩や部下とのブレストに関する運気が急上昇します。しっかり意見を聞いて！

一方、7日（水）は、伝えたつもりのことが伝わっていない…なんてことが起こりやすい星回りです。大切なことは2〜3回伝えるようにしましょう☆

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🧳 射手座：8日（木）には気持ちが低迷しそう

射手座のあなたは、雑談が弾みにくいときは、思いっきり自分に寄せたテーマを選んじゃいましょう！ 特に7日（水）は、自分の趣味の話をするだけで盛り上げることができます♪

自分のモチベーションを高めることがとにかく重要な1週間です。8日（木）には気持ちが低迷しそうです。意欲を高めるかわいい仕事道具を使うと◎です。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 山羊座：8日（木）は、長年の夢を叶えるチャンスが巡ってきそうな予感

山羊座のあなたは、新年早々ものすごく景気のいい星回りです。特に8日（木）は、長年の夢を叶えるチャンスが巡ってきそうな予感です。やりたいことは何でも実行しましょう。

自分への投資をやりすぎてしまいそうな予感です。特に6日（火）は、読みきれない本や、習いきれない習い事への出費は冷静に計算しましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 水瓶座：5日（月）は、机上の空論に時間をとられがち

水瓶座のあなたは、払わなくても良いお金を払うことで運気が上昇するときです。特に9日（金）は、「お気持ちだけ寄付してください」みたいな話は絶好の開運チャンスです♪

本当にそれが実現できることなのかを重視しなければならない1週間です。特に5日（月）は、机上の空論に時間をとられがちなので気をつけましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 魚座：10日（土）は、お金に関する良い出来事があるかも！

魚座のあなたは、10日（土）は、お金に関する良い出来事があるかも！ 上品さを諦めてでも、お金が好きだというアピールをしましょう。素直なラブコールが金運につながります。

一方、一生懸命に頑張って準備したことが、空回りになりやすい星回りです。7日（水）は、損切りの早さこそが未来につながります。だめなものからはすっと手を引きましょう☆

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X