HUBで味わうxxxHOLiCの世界♡限定メニューと特典がそろう特別企画

人気作品『xxxHOLiC』と英国風PUB「HUB」がコラボレーション♡2026年1月8日(木)～1月25日(日)まで、全国6店舗で限定イベントが開催されます。店内では原作ページを使用した装飾パネルが展示され、キャラクターをイメージした多彩なコラボメニューが登場。さらにコラボメニューを1品注文するごとに、限定ポストカード（全8種）がランダムでもらえる特典も。ファン必見の特別な空間で、大人だけの時間を楽しんでみませんか♪

xxxHOLiC×HUBの特別コラボをチェック

今回のコラボは、HUB新橋銀座口店・渋谷店・82東銀座店・四条烏丸店・なんば戎橋店・名駅四丁目店の6店舗で開催。

期間中は原作ページを使用した装飾パネルが展示され、店内全体が『xxxHOLiC』の世界観に包まれます。

さらにCLAMP FANS SHOPでは、イベント開始と同時にコラボ記念グッズの通販もスタート。

店頭販売も同期間で行われますが、数量限定のため早めのチェックがおすすめです。HUBは20歳未満の入店制限があるため、必ず身分証を持参してください。

ル・ショコラ・アラン・デュカスのバレンタインに♡芸術的ショコラ全集2026

限定ポストカードがもらえる注文特典も

コラボ期間中、コラボメニューを1品注文するたびに限定ポストカード（全8種）がランダムで1枚プレゼントされます。

同じ絵柄は選べませんが、どれが当たるかのワクワク感も楽しめそう♡特典はなくなり次第終了となるため、確実に欲しい方は早めの来店がおすすめです。

初期不良が見つかった場合は店舗で良品交換に対応してくれます。また、購入特典の対象はコラボメニューのみで、グッズ購入には付かない点も覚えておきたいポイントです。

気になるコラボグッズは通販でも購入可能

コラボ記念グッズは、HUBのコラボ実施店舗で2026年1月8日(木)～1月25日(日)の期間限定で販売されます。

店舗ごとに取り扱い状況が異なり、購入上限数などは各店舗掲示の案内を確認する必要があります。

さらにCLAMP FANS SHOPでは同日より通販が開始され、店舗に行けないファンにも嬉しい展開。数量限定アイテムもあるため、気になる商品は早めにチェックしておくと安心です。

大人だけが味わえるxxxHOLiCの特別な世界へ

『xxxHOLiC』の世界観を味わいながら、HUBならではの英国風PUBメニューも楽しめる今回のコラボ。

限定ポストカードのプレゼントや装飾展示、記念グッズの販売など、ファンにとって魅力が詰まったイベントです。

開催期間は2026年1月8日(木)～1月25日(日)まで。大人だけが楽しめる特別な空間で、作品の空気感に浸るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪