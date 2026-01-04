Ä¾¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¡¿¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè£²²ó¤¢¤é¤¹¤¸
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£Âè2²ó
¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¤Ë¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¾¡£°ìÊýÀ¶¿Ü¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬´äÁÒ¾ë¹¶¤á¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÄ¾¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡£²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤¬ÆÍÁ³¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£