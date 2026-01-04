【ひらがなクイズ】空欄に共通する「3文字のひらがな」は？ 学びとロマンが詰まった単語もヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日々の学習からエンターテインメント、そして壮大な歴史まで、非常に守備範囲の広い言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るリズムをヒントに、正解を導き出してくださいね。
□□□かしょ
よ□□□
じょう□□□
□□□りゅう
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「きょう」を入れると、次のようになります。
きょうかしょ（教科書）
よきょう（余興）
じょうきょう（状況・上京・上教）
きょうりゅう（恐竜）
今回は「教（きょう）」や「興（きょう）」、「恐（きょう）」など、漢字にすると全く異なる意味を持つ「きょう」が共通のキーワードでした。「教科書（きょうかしょ）」のような身近なものから、「恐竜（きょうりゅう）」のように想像力をかき立てる言葉まで、ジャンルを飛び越えて共通点を見つける作業は“脳トレ”にもなるのでおすすめです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
