４月に42歳。元W杯戦士がJ３クラブと契約更新「新たな目標に向かって挑戦したいという想いでシーズンに臨みます」
J３の栃木SCは１月４日、矢野貴章とJリーグ百年構想リーグならびに2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。
2003年に柏でプロキャリアをスタート。以降は新潟、フライブルク（ドイツ）、名古屋で活躍。栃木Sでは2020年からプレーしている。
2010年南アフリカW杯にも出場経験のある元日本代表は、クラブの公式サイトで「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつ。「本年も栃木SCへのたくさんのご支援・ご声援をよろしくお願いします」とし、以下のようにコメントする。
「昨年は、目標としていた昇格に届かず、強い悔しさと責任を感じています。昨年の悔しさもありますが、また新たな目標に向かって挑戦したいという想いで、このシーズンに臨みます。この悔しさを必ず力に変え、ピッチで結果を示します。引き続き、熱い応援をよろしくお願いします」
今年４月に42歳を迎えるFWは、まだまだ走り続ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
2003年に柏でプロキャリアをスタート。以降は新潟、フライブルク（ドイツ）、名古屋で活躍。栃木Sでは2020年からプレーしている。
2010年南アフリカW杯にも出場経験のある元日本代表は、クラブの公式サイトで「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつ。「本年も栃木SCへのたくさんのご支援・ご声援をよろしくお願いします」とし、以下のようにコメントする。
「昨年は、目標としていた昇格に届かず、強い悔しさと責任を感じています。昨年の悔しさもありますが、また新たな目標に向かって挑戦したいという想いで、このシーズンに臨みます。この悔しさを必ず力に変え、ピッチで結果を示します。引き続き、熱い応援をよろしくお願いします」
今年４月に42歳を迎えるFWは、まだまだ走り続ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集