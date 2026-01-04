日本テレビ系「ウルトラマンＤＡＳＨ」が４日、放送され、箱根駅伝で２度目の３連覇を果たした青学大メンバーらが富士急行線の山登り電車と対決し、惜しくも８秒差で敗れた。

１区の荒巻が電車とほぼ同じタイミングで２区の佐藤有にタスキを渡した。昨年は２区の途中で引き離されてしまったが、今回は検討。原監督もマイクで「見えてるよー！離されてない」と絶叫。ほぼ遅れることなく３区の黒田に託した。

箱根駅伝の５区で初挑戦の山上りながら驚異的な区間新をマークし、往路優勝へ導いた立役者。驚異的なスピードで坂を駆け上がり、４区の塩出へタスキリレー。液に停車中に塩出がリードを広げるが、ほぼ同着で宇田川へつないだ。スタート時には１００メートル引き離されたが、２度目の停車中に逆転。最後はほぼ同着のタイミングでアンカーのＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山に託された。

２８０メートルを激走するも、わずか８秒差で敗れて撃沈。それでも昨年から大きく差を縮め、青学大の底力を見せつけた形だ。原監督は「来年こそは必ず」と宣言してコーナーは終了。ネットでは「昨日見てただけにめっちゃ臨場感あった」「青学の選手の方凄かった」「惜しい〜青学のこのチームで間に合わないのはキツイぞ」「なんで駅伝選手が距離が違う電車レースで善戦できるんすか 青学こわい」「青学で走ってたら勝ってたね、勝っちゃうのが凄いけど（笑）」と沸き返っていた。