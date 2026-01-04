¡Ú1·î4Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì¡Û»°²Ï¤¬Î°µå¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡ÄAÅìµþ¤äAÀéÍÕ¡¢Àîºê¤âÁ°Æü¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹
¡¡1·î4Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè18Àá¤ÎGAME2¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è3°Ì¤Î¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Î²Æì¥¢¥êー¥Ê¤ÇÆ±4°Ì¤ÎÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Á°Æü¤ÎGAME1¤Ç¤ÏÎ°µå¤ËÀè¾¡¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï75－65¤Ç¾¡Íø¡£ÃÏ¶è¾å°ÌÂÐ·è¤ò1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢À¾ÃÏ¶è3°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¤¿¤¤¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ë95－72¤Ç²÷¾¡¡£Á°Æü¤Ë87ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼éÈ÷¤ò½¤Àµ¤·¡¢¹¶¤á¤Æ¤Ï95ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¡£Á°Æü¤ÎÇÔÀï¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤ÈÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤ÎAÀéÍÕ¤¬83－78¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ï17ÅÀº¹¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢GAME2¤Ç¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¡¢¶¯¹ë¤ÎÅçº¬¤«¤éµ®½Å¤ÊÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤ËÉÙ±Ê·¼À¸¤Î³èÌö¤ÇÇÔ¤ì¤¿Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ë79－69¤Ç¾¡Íø¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÏ¢¾¡¤ò¡Ö4¡×¤Ç»ß¤á¡¢¿·Ç¯½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°ÌÁè¤¤¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ï°ìÊâ¸åÂà¤·¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬24¾¡6ÇÔ¤È¾¡¤ÁÀ±¤ÇÊÂ¤Ö·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç·ë²Ì¤Î°ìÍ÷¤È¡¢4Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎB1½ç°ÌÉ½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§1·î4Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì
Î°µå 65－75 »°²Ï
ÀçÂæ 63－93 ±§ÅÔµÜ
ÀéÍÕJ 88－73 ÉÙ»³
SR½ÂÃ« 95－80 FEÌ¾¸Å²°
¼¢²ì 61－88 °ñ¾ë
µþÅÔ 60－91 Ì¾¸Å²°D
Âçºå 76－58 ±ÛÃ«
º´²ì 51－81 ·²ÇÏ
AÀéÍÕ 83－78 Åçº¬
AÅìµþ 95－72 ¹Åç
Àîºê 79－69 ËÌ³¤Æ»
»°±ó 85－72 ½©ÅÄ
Ä¹ºê 91－78 ²£ÉÍBC
¢§1·î4Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎB1½ç°ÌÉ½
¡ãÅìÃÏ¶è¡ä
1°Ì¡¡24¾¡6ÇÔ¡¡±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹
2°Ì¡¡24¾¡6ÇÔ¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
3°Ì¡¡23¾¡7ÇÔ¡¡¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
4°Ì¡¡19¾¡11ÇÔ¡¡·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
5°Ì¡¡19¾¡11ÇÔ¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ
6°Ì¡¡17¾¡13ÇÔ¡¡ÀçÂæ89ERS
7°Ì¡¡11¾¡19ÇÔ¡¡²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º
8°Ì¡¡11¾¡19ÇÔ¡¡¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
9°Ì¡¡10¾¡20ÇÔ¡¡±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
10°Ì¡¡9¾¡21ÇÔ¡¡°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
11°Ì¡¡9¾¡21ÇÔ¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ
12°Ì¡¡7¾¡23ÇÔ¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹
13°Ì¡¡5¾¡25ÇÔ¡¡½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä
¡ãÀ¾ÃÏ¶è¡ä
1°Ì¡¡27¾¡3ÇÔ¡¡Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
2°Ì¡¡23¾¡7ÇÔ¡¡Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
3°Ì¡¡20¾¡10ÇÔ¡¡¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï
4°Ì¡¡18¾¡12ÇÔ¡¡Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
5°Ì¡¡17¾¡13ÇÔ¡¡Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯
6°Ì¡¡17¾¡13ÇÔ¡¡¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
7°Ì¡¡15¾¡15ÇÔ¡¡º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
8°Ì¡¡13¾¡17ÇÔ¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
9°Ì¡¡13¾¡17ÇÔ¡¡»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
10°Ì¡¡12¾¡18ÇÔ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°
11°Ì¡¡11¾¡19ÇÔ¡¡¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
12°Ì¡¡9¾¡21ÇÔ¡¡ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º
13°Ì¡¡7¾¡23ÇÔ¡¡µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º
