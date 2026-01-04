　名古屋グランパスは4日、27選手と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約更新に合意したと発表した。

　名古屋は昨季J1リーグ戦で16位。4年間チームを率いた長谷川健太前監督に代わり、新たにペトロヴィッチ監督が指揮を執る。

以下、契約更新した27選手

GKシュミット・ダニエル

DF野上結貴

DF佐藤瑶大

DF河面旺成

MF和泉竜司

MF椎橋慧也

MF浅野雄也

FWマテウス・カストロ

FW山岸祐也

DF藤井陽也

MF森島司

MF稲垣祥

GK武田洋平

MF内田宅哉

FW永井謙佑

DF三國ケネディエブス

FW木村勇大

MF中山克広

FW杉浦駿吾

MF鈴木陽人

MF菊地泰智

GKピサノアレックス幸冬堀尾

MF小野雅史

DF森壮一朗

DF徳元悠平

MF山中亮輔

MF原輝綺