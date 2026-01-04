名古屋が一挙27選手との契約更新を発表
名古屋グランパスは4日、27選手と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約更新に合意したと発表した。
名古屋は昨季J1リーグ戦で16位。4年間チームを率いた長谷川健太前監督に代わり、新たにペトロヴィッチ監督が指揮を執る。
以下、契約更新した27選手
GKシュミット・ダニエル
DF野上結貴
DF佐藤瑶大
DF河面旺成
MF和泉竜司
MF椎橋慧也
MF浅野雄也
FWマテウス・カストロ
FW山岸祐也
DF藤井陽也
MF森島司
MF稲垣祥
GK武田洋平
MF内田宅哉
FW永井謙佑
DF三國ケネディエブス
FW木村勇大
MF中山克広
FW杉浦駿吾
MF鈴木陽人
MF菊地泰智
GKピサノアレックス幸冬堀尾
MF小野雅史
DF森壮一朗
DF徳元悠平
MF山中亮輔
MF原輝綺
名古屋は昨季J1リーグ戦で16位。4年間チームを率いた長谷川健太前監督に代わり、新たにペトロヴィッチ監督が指揮を執る。
以下、契約更新した27選手
GKシュミット・ダニエル
DF野上結貴
DF佐藤瑶大
DF河面旺成
MF和泉竜司
MF椎橋慧也
MF浅野雄也
FWマテウス・カストロ
FW山岸祐也
DF藤井陽也
MF森島司
MF稲垣祥
GK武田洋平
MF内田宅哉
FW永井謙佑
DF三國ケネディエブス
FW木村勇大
MF中山克広
FW杉浦駿吾
MF鈴木陽人
MF菊地泰智
GKピサノアレックス幸冬堀尾
MF小野雅史
DF森壮一朗
DF徳元悠平
MF山中亮輔
MF原輝綺