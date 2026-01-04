柏DF田中隼人がC大阪にレンタル移籍「魅力的で攻撃的なサッカーに貢献できるよう日々精進」
セレッソ大阪は4日、柏レイソルのDF田中隼人(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中は柏と対戦する公式戦に出場できない。
田中は柏U-18から2022年にトップチーム昇格を果たし、2024年はV・ファーレン長崎へ育成型期限付き移籍。柏に復帰した昨季はJ1リーグ戦15試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF田中隼人
(たなか・はやと)
■生年月日
2003年11月1日(22歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
188cm/82kg
■経歴
ミナト SC-柏U-15-柏U-18-柏-長崎-柏
■出場歴
J1リーグ:22試合
J2リーグ:38試合1得点
リーグカップ:13試合
天皇杯:8試合
J1昇格プレーオフ:1試合
■コメント
▽C大阪側
「はじめまして。柏レイソルから移籍してきました、田中隼人です。セレッソ大阪の魅力的で攻撃的なサッカーに貢献できるよう、日々精進していきます。皆様の前でプレーできることを楽しみにしています。よろしくお願いします!」
▽柏側
「2025シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。このたび、セレッソ大阪に期限付き移籍することになりました。大好きなクラブを離れるのは寂しく悩みましたが、更なる成長を求めてチャレンジする決断をしました。応援よろしくお願いします」
