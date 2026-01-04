　J1昇格のV・ファーレン長崎は4日、FWチアゴ・サンタナ(32)が完全移籍加入することを発表した。

　チアゴ・サンタナは過去に母国ブラジルやポルトガルのクラブでプレーし、2021年に清水エスパルスへ加入。リーグ戦で3シーズン連続の二桁得点を達成し、2024年に浦和へ移籍した。

　昨季J1では19試合に出場し、5ゴールを記録。同シーズン限りで契約満了となっていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FWチアゴ・サンタナ

(Thiago SANTANA)

■生年月日

1993年2月4日(32歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

184cm/80kg

■経歴

サン・カルロス(ブラジル)-カシアス(ブラジル)-ヘルマン・アイヒンガー(ブラジル)-フィゲイレンセ(ブラジル)-ナウチコ(ブラジル)-ビトーリア(ポルトガル)-サンタクララ(ポルトガル)-清水-浦和

■出場歴

J1リーグ:119試合44得点

J2リーグ:38試合12得点

リーグカップ:10試合3得点

天皇杯:5試合2得点

■コメント

「V・ファーレン⻑崎のユニフォームを着ることができ、⼤変光栄です。このクラブの未来、ビジョンに共感をし、⻑崎という地で新しい歴史を作るために加⼊しました。私は強い決意を持って、チームが J1 リーグの⾼いレベルで戦えるように、⽇々最善を尽くすことをお約束します。」