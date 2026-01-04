「新しい歴史を作るために加⼊しました」J1昇格の長崎が浦和退団FWチアゴ・サンタナを獲得!
J1昇格のV・ファーレン長崎は4日、FWチアゴ・サンタナ(32)が完全移籍加入することを発表した。
チアゴ・サンタナは過去に母国ブラジルやポルトガルのクラブでプレーし、2021年に清水エスパルスへ加入。リーグ戦で3シーズン連続の二桁得点を達成し、2024年に浦和へ移籍した。
昨季J1では19試合に出場し、5ゴールを記録。同シーズン限りで契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWチアゴ・サンタナ
(Thiago SANTANA)
■生年月日
1993年2月4日(32歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
184cm/80kg
■経歴
サン・カルロス(ブラジル)-カシアス(ブラジル)-ヘルマン・アイヒンガー(ブラジル)-フィゲイレンセ(ブラジル)-ナウチコ(ブラジル)-ビトーリア(ポルトガル)-サンタクララ(ポルトガル)-清水-浦和
■出場歴
J1リーグ:119試合44得点
J2リーグ:38試合12得点
リーグカップ:10試合3得点
天皇杯:5試合2得点
■コメント
「V・ファーレン⻑崎のユニフォームを着ることができ、⼤変光栄です。このクラブの未来、ビジョンに共感をし、⻑崎という地で新しい歴史を作るために加⼊しました。私は強い決意を持って、チームが J1 リーグの⾼いレベルで戦えるように、⽇々最善を尽くすことをお約束します。」
チアゴ・サンタナは過去に母国ブラジルやポルトガルのクラブでプレーし、2021年に清水エスパルスへ加入。リーグ戦で3シーズン連続の二桁得点を達成し、2024年に浦和へ移籍した。
昨季J1では19試合に出場し、5ゴールを記録。同シーズン限りで契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(Thiago SANTANA)
■生年月日
1993年2月4日(32歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
184cm/80kg
■経歴
サン・カルロス(ブラジル)-カシアス(ブラジル)-ヘルマン・アイヒンガー(ブラジル)-フィゲイレンセ(ブラジル)-ナウチコ(ブラジル)-ビトーリア(ポルトガル)-サンタクララ(ポルトガル)-清水-浦和
■出場歴
J1リーグ:119試合44得点
J2リーグ:38試合12得点
リーグカップ:10試合3得点
天皇杯:5試合2得点
■コメント
「V・ファーレン⻑崎のユニフォームを着ることができ、⼤変光栄です。このクラブの未来、ビジョンに共感をし、⻑崎という地で新しい歴史を作るために加⼊しました。私は強い決意を持って、チームが J1 リーグの⾼いレベルで戦えるように、⽇々最善を尽くすことをお約束します。」