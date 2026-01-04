宮世琉弥がファンクラブイベントで2026年全国ツアー『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』開催決定を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宮世琉弥が1月4日に開催されたファンクラブイベントで、全国7都市を巡るツアー開催を発表した。

■『新曲も沢山作っているので、ぜひ楽しみにしていてください』（宮世琉弥）

宮世琉弥が1月4日にファンクラブイベント『宮世琉弥 Fan meeting 2026 Happy New Year!!』を開催。新年に相応しい袴姿で登場した宮世は、ステージ上で2026年の書き初めに挑戦。夜公演では大きい目標として「主演映画（をやる）」、昼公演では小さな目標として「掃除機を買う」の2つを披露した。

また、昼公演では宮世自身がファンのみんなで楽しみたいと総勢800名でのビンゴ大会も実施。干支・午（うま）の景品も用意して、前代未聞の大人数ビンゴ大会を大いに楽しんだ。

夜公演では、よりファンの近くへと客席内を縦横無尽に練り歩き、お客さんの目の前でのけん玉に挑戦。お客さんにどこのお皿に乗せて欲しいかを聞くと次々に成功させ、さらに得意技も披露して、ファンと一緒に新年のお祝いイベントを楽しんだ。

宮世は、1月12日スタートのフジテレビ系新月9ドラマ『ヤンドク！』出演、1月30日公開の映画『クスノキの番人』にて声優出演を控えているが、ファンクラブイベントが盛り上がる中、エンディングにはさらなるサプライズとして、全国7都市を巡るツアー『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』の開催を発表。

会場から大きな歓声が沸き起こり、宮世はこのツアーについて、「ツアーをやりたかったので、絶賛準備中です。僕もすごく楽しみで、新曲も沢山作っているので、ぜひ楽しみにしていてください」と語った。ライブツアーは約2年ぶりの開催となり、ファンの方々からの待望の声が上がる中での発表となった。

■ライブ情報

『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』

06/21（日）愛知・Zepp Nagoya

06/27（土）北海道・Zepp Sapporo

07/04（土）広島・BLUE LIVE 広島

07/05（日）福岡・Zepp Fukuoka

07/11（土）宮城・仙台PIT

07/19（日）神奈川・KT Zepp Yokohama

07/26（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

■【画像】ファンミーティンクの様子など

■関連リンク

宮世琉弥 OFFICIAL SITE

https://miyaseryubi.jp/