¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¡¡Ãª¶¶°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤¼¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¤ò¥¨¡¼¥¹·ó¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£Á£Å£×¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤ÏÊÆ£Á£Å£×¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢ÈÓÉú¹¬ÂÀ¡¢¼ÆÅÄ¾¡Íê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãª¶¶¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤ÈÉðÆ£·É»Ê¤âÅÐ¾ì¡£±ï¿¼¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤¬Ãª¶¶°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤ÈÆâÆ£¤Î¿·ÆüËÜ»þÂå¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ä£Õ£Ó£Ô¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤«¤é¤ÏÆÃÂç¤Î¡ÖÆâÆ£¡×¥³¡¼¥ë¤¬È¯À¸¡£¸½ºß¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡Ö£Å£Ì¡¡£Ã£Ï£Í£É£Å£Î£Ú£Ï¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤È¤È¤â¤ËÆâÆ£¤¬²ÖÆ»¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃª¶¶¤Ï¿·ÆüËÜ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£µ·îÊ¡²¬Âç²ñ°ÊÍè¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö¥Ö¥¨¥Î¥¹¡¦¥Î¡¼¥Á¥§¥¹¡ª¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡ª¡¡²¶¤ÏÉðÆ£·É»ÊÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯ÂàÃÄ¤·¤¿²¶¤Ë¤Þ¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î²ÖÆ»¤òÊâ¤¯µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¤¤¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤¼¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¥¢¥Ç¥£¥ª¥¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÆâÆ£¤¬·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¤È¡¢Ãª¶¶¤â·ý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´ñÀ×¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃª¶¶¤ËÂÃ¤òÅÇ¤¤«¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ï¤´°¦ÕÈ¡£À©¸æÉÔÇ½ÃË¤¬¡¢£±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤ÎºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£