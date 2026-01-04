まさに求めてたやつ、、！【グローバルワーク】お手入れも簡単♡「楽ちんスカート」

シワになりやすい洋服はお手入れが大変……。そんな悩みを解消するなら、イージーケア機能付きのアイテムを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは【グローバルワーク】のスカート。洗濯後シワができにくく楽にお手入れできるうえ、ウエストゴムで穿き心地も良さそう。着まわしやすいデザインで、冬コーデの一軍になるかも。

大人コーデの味方◎ シワになりにくいプリーツスカート

【グローバルワーク】「イージーケアプリーツスカート」\4,193（税込・セール価格）

洗濯後シワができにくいイージーケア機能が付いたスカートは、大人コーデでヘビロテしたくなりそう。ランダムなプリーツがアクセントになり、チェック柄なら1枚で主役級の華やかさがあります。ウエストの後ろはゴムになっているので、きれい見えしながら楽に穿けるのが嬉しいポイント。ブラック・グレー・ネイビーのチェック柄のほか、無地のミドルグレー・モカもラインナップ。

ワンツーでも華やかに決まるプリーツディテール

こちらは無地のミドルグレーを着用。プリーツディテールが華やかなので、シンプルなワンツーでもサマになるのが嬉しいポイント。きれい見えが狙えるハイネックのセーターを投入すれば、アイボリー × ミドルグレーの配色も相まって、女性らしく上品な冬コーデに。ネックレスなどのアクセで華やぎをプラスすると◎

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M