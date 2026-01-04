宮世琉弥、＜Live Tour 2026 “Illusionist”＞開催決定「新曲も沢山作っているので、ぜひ楽しみにしていてください」
宮世琉弥が1月4日（日）、東京にてファンクラブイベント＜宮世琉弥 Fan meeting 2026 Happy New Year!!＞を開催した。
新年に相応しい袴姿で登場した宮世は、ステージ上で2026年の書き初めに挑戦。大きい目標として「主演映画(をやる)」(夜公演)、小さな目標として「掃除機を買う」(昼公演)の2つを披露。
また、昼公演では宮世自身がファンのみんなで楽しみたいと総勢800名でのビンゴ大会も実施。干支・午（うま）の景品も用意して、の800名でのビンゴ大会を大いに楽しんだ。
夜公演では、よりファンの近くへと客席内を縦横無尽に練り歩き、目の前でのけん玉に挑戦も。お客さんにどこのお皿に乗せて欲しいかを聞くと次々に成功させ、さらに得意技も披露して、ファンと一緒に新年のお祝いイベントを楽しんだ。
宮世は、1月12日（月）スタートのフジテレビ系新月9ドラマ「ヤンドク！」出演、1月30日（金）公開の映画「クスノキの番人」にて声優出演を控えているが、ファンクラブイベントが盛り上がる中、エンディングにはさらなるサプライズとして、全国7都市を巡るツアー＜宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”＞（読み：イリュージョニスト）の開催を発表した。
会場から大きな歓声が沸き起こり、宮世はこのツアーについて、「ツアーをやりたかったので、絶賛準備中です。僕もすごく楽しみで、新曲も沢山作っているので、ぜひ楽しみにしていてください」と語り、ライブツアーは約2年ぶりの開催となり、ファンの方々からの待望の声が上がる中での発表となった。
＜宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”＞
ファンクラブ有料会員先行（抽選）
1月4日(日)20時受付開始
https://miyaseryubi.jp/
2026年6月21日（日）開場16:30／開演17:30
【愛知】Zepp Nagoya
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション
2026年6月27日（土）開場17:00／開演18:00
【北海道】Zepp Sapporo
問い合わせ先：WESS
2026年7月4日（土）開場17:00／開演18:00
【広島】BLUE LIVE 広島
問い合わせ先：YUMEBANCHI（広島）
2026年7月5日（日）開場17:00／開演18:00
【福岡】Zepp Fukuoka
問い合わせ先：キョードー西日本
2026年7月11日（土）開場16:30／開演17:30
【宮城】仙台PIT
問い合わせ先：EDWARD LIVE
2026年7月19日（日）開場17:30／開演18:30
【神奈川】KT Zepp Yokohama
問い合わせ先：キョードー東京
2026年7月26日（日）開場17:00／開演18:00
【大阪】Zepp Osaka Bayside
問い合わせ先：キョードーインフォメーション
主催：スターダストプロモーション
制作：ソニー・ミュージックソリューションズ
