宮世琉弥が1月4日（日）、東京にてファンクラブイベント＜宮世琉弥 Fan meeting 2026 Happy New Year!!＞を開催した。

新年に相応しい袴姿で登場した宮世は、ステージ上で2026年の書き初めに挑戦。大きい目標として「主演映画(をやる)」(夜公演)、小さな目標として「掃除機を買う」(昼公演)の2つを披露。

また、昼公演では宮世自身がファンのみんなで楽しみたいと総勢800名でのビンゴ大会も実施。干支・午（うま）の景品も用意して、の800名でのビンゴ大会を大いに楽しんだ。

夜公演では、よりファンの近くへと客席内を縦横無尽に練り歩き、目の前でのけん玉に挑戦も。お客さんにどこのお皿に乗せて欲しいかを聞くと次々に成功させ、さらに得意技も披露して、ファンと一緒に新年のお祝いイベントを楽しんだ。

宮世は、1月12日（月）スタートのフジテレビ系新月9ドラマ「ヤンドク！」出演、1月30日（金）公開の映画「クスノキの番人」にて声優出演を控えているが、ファンクラブイベントが盛り上がる中、エンディングにはさらなるサプライズとして、全国7都市を巡るツアー＜宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”＞（読み：イリュージョニスト）の開催を発表した。

会場から大きな歓声が沸き起こり、宮世はこのツアーについて、「ツアーをやりたかったので、絶賛準備中です。僕もすごく楽しみで、新曲も沢山作っているので、ぜひ楽しみにしていてください」と語り、ライブツアーは約2年ぶりの開催となり、ファンの方々からの待望の声が上がる中での発表となった。

＜宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”＞

ファンクラブ有料会員先行（抽選）

1月4日(日)20時受付開始

https://miyaseryubi.jp/ 2026年6月21日（日）開場16:30／開演17:30

【愛知】Zepp Nagoya

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 2026年6月27日（土）開場17:00／開演18:00

【北海道】Zepp Sapporo

問い合わせ先：WESS 2026年7月4日（土）開場17:00／開演18:00

【広島】BLUE LIVE 広島

問い合わせ先：YUMEBANCHI（広島） 2026年7月5日（日）開場17:00／開演18:00

【福岡】Zepp Fukuoka

問い合わせ先：キョードー西日本 2026年7月11日（土）開場16:30／開演17:30

【宮城】仙台PIT

問い合わせ先：EDWARD LIVE 2026年7月19日（日）開場17:30／開演18:30

【神奈川】KT Zepp Yokohama

問い合わせ先：キョードー東京 2026年7月26日（日）開場17:00／開演18:00

【大阪】Zepp Osaka Bayside

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 主催：スターダストプロモーション

制作：ソニー・ミュージックソリューションズ