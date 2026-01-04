お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長が４日までに自身のインスタグラムを更新。仕事先での“まさかの出会い”を報告した。

「今日は１月２日からイオンモール明和に営業いかせていただきました！お正月のハッピームードで迎えてもらってじんわりしました〜」と書き出し、イベントの様子をアップ。

「そして！実はこちらのイオンモール明和…およそ９年前の２０１７年の１２月にも営業に来たことがあったのですが…なんとそのときにも来てくれてた方が今日４人も再集合してくれてました！すごくない！？しかも聞いて挙手してもらったらみんな嬉しそうに手を挙げてくれたのもなんか嬉しかった！！これはハッキリと嬉しい〜 これはかなりの二重丸だよ〜」とコメントし、ファンとの再会を喜んだ。

「みなさまありがとうございました！良き２０２６になりますように！そして良きお正月を〜！」と投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「村長さんは今日も可愛いですね」「笑顔がすごくええよなぁ」「高知にもまた来てください！」「ぬいぐるみみたいに可愛くて、癒やされます」などの声が寄せられている。