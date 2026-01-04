°ðÂ¼È»æÆ¤¬FCÅìµþ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡¡¾¾¶¶´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤ÇºÆµ¯¤Ø¡ÖËÜµ¤¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡×
Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸ÅÁã¡¦FCÅìµþ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¡¡FCÅìµþ¤¬1·î4Æü¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤éDF°ðÂ¼È»æÆ¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î°ðÂ¼¤ÏFCÅìµþU-15¿¼Àî¤«¤éÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤¿¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ï¡¢ºß³ØÃæ¤Ê¤¬¤éÆâÄêÀè¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ë¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Íâ25Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¡¢³¤³°½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬´ÆÆÄ¸òÂå¤â¤¢¤ê¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæ³ØÇ¯Âå¤Þ¤Ç½êÂ°¤ò¤·¤¿¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ëFCÅìµþ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿·³ã»þÂå¤Ë¤â¶¦Æ®¤·¤¿¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡°ðÂ¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖFCÅìµþ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£U-15¿¼Àî¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¶¯¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¾ï¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¤á¤¶¤¹Áª¼êÁü¡¢¥Á¡¼¥àÁü¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤äºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë