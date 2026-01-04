なかやまきんに君がストイックに走る！JRAシステムサービス「JRA-VAN」新CM

JRAシステムサービス株式会社が提供するJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」の新CMに、お笑い芸人のなかやまきんに君が登場。

競馬ファンならどこか馴染みがある演出を取り入れた新CMが、2026年1月4日(日)より順次放映開始されます。

JRAシステムサービス「JRA-VAN」新CM

放映開始日：2026年1月4日(日)

放映媒体：自社サイトおよびYouTube「JRA-VANチャンネル」、JRAの各競馬場・ウインズ、フジテレビ、テレビ東京、BSイレブン、グリーンチャンネルなど

出演：なかやまきんに君

今回の新CMでは、競馬ファンならどこか馴染みがある演出を取り入れ、「10完歩君」篇と「写真判定」篇の2種類が展開されます。

「10完歩君」篇では、スローモーションで全力疾走するシーンを撮影。

テレビでもあまり見たことがない、笑い抜きの超ストイックなきんに君の走りが披露されます。

CM制作者は、以下のように見どころを語ってくださいました。

「10完歩君」篇では、今までとは一味違う超感動的？ なCMを撮りました。テレビでもあまり見たことがない笑い抜きの超ストイックなきんに君の走りをお見逃しなく。

「10完歩君」篇

スローモーションで全力疾走するシーンがメインとなる「10完歩君」篇。

撮影ではルームランナーの上を走っていますが、走りの迫力を出すために傾斜をつけて登り坂にする工夫が凝らされています。

「写真判定」篇

スチール撮影で製作する特殊な企画として制作された「写真判定」篇。

1カット1カットがなかやまきんに君渾身のポーズとなっており、細部まで注目の仕上がりです。

なかやまきんに君は、撮影で印象に残っているシーンについて以下のように語ってくださいました。

スロモーションで全力疾走するシーンですね。ルームランナーの上を走って撮影したのですが、実は、走りの迫力を出すために傾斜をつけて登り坂のルームランナーの上で走っているんです。その甲斐あって凄く迫力ある走りになっていると自分でも満足しています。あと、スーパースローで撮った僕の表情にも注目してもらいたいです(笑)。

競馬ファンにお馴染みの演出となかやまきんに君のストイックな走りが融合した新CM。

2026年1月4日(日)より順次放映が開始される、JRAシステムサービス「JRA-VAN」新CMの紹介でした。

