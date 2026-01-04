JRA（日本中央競馬会）の武豊騎手（56）が、1日放送の日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（前11・50）に出演し、年末年始のルーティーンについて語った。

番組では俳優・小泉孝太郎と共演し、京都・祇園のなじみの店で美食を楽しんだ。小泉から「正月の過ごし方って決まってるんですか？」と問われると、「28日はJRAは最後のレースなんですけど、大井で東京大賞典が毎年29日にありまして」と説明。年末も中央、地方で騎乗予定があることを明かした。

さらに武は「30日にKEIRINグランプリって、競輪のビッグレースがありまして、そこは毎年、必ず足を運んで」とニヤリ。20代のころから武と交流がある小泉は「豊さん、大好きなんですよ、競輪」とうなずいた。

武は近年、新たに加わった年末年始の行事についても明かした。「ここ数年は韓国の方に遊びに行って、元旦はカジノをしてという…」。小泉から「凄いですね。競輪からカジノですか」といじられると、「年中勝負してます。根っから勝負好きなんで」と笑った。

その考えは自分のレースにも生きているという。「普段、賭けられている方なので、競輪とかやると、凄くファン心理が分かる。勉強になります」。また「たとえ負けても、いいレースを見たなってなると、納得するじゃないですか。だからいいレースをしなきゃって感じますね」とも話していた。