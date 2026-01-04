【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３日、米国によるベネズエラへの軍事作戦後に米フロリダ州で記者会見し、ニコラス・マドゥロ大統領の拘束を正当化したうえで、「安全で適切な政権移行が実現するまで、我々が国を運営する」と表明した。

米軍を駐留させる可能性を否定せず、世界最大の原油埋蔵量とされるベネズエラの石油利権を「取り戻す」と語った。

トランプ氏は同州の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で記者会見し、３日未明の軍事作戦について「第２次世界大戦後、誰も見たことがないような圧倒的な陸・海・空の軍事力による素晴らしい急襲作戦だった」と称賛した。作戦に関わった米兵に死者はなかったという。マドゥロ氏の拘束は、米国への麻薬密輸などの罪で起訴された同氏に裁きを受けさせるためと説明し、「独裁者であり、テロリストであるマドゥロはついに去った。ベネズエラの人々は自由になった」と語った。

トランプ氏は当面の統治に関し、「我々はグループでベネズエラを運営する」と述べた。政権を担う指導部を指名し、近く人選を公表する考えを示した。米国が政治体制を支配下に置いて利権拡大を図る方針にはベネズエラ側の反発が予想され、「運営」が成功するかどうかは未知数だ。

トランプ氏は、マドゥロ政権のデルシー・ロドリゲス副大統領を後継の大統領とみなし、ルビオ米国務長官が連絡を取り合っていると説明。「彼女（ロドリゲス氏）は『必要なことは何でもする』と話した」と明かした。「運営」にあたり米軍部隊を派遣する考えを問われると、「我々は恐れてはいない」と述べて可能性を否定しなかった。ベネズエラの石油については、米石油企業に利権を獲得させて「我々は大量の石油を他国に売る」と息巻いた。

米メディアによると、妻と共に拘束されたマドゥロ氏は、米軍の強襲揚陸艦に乗せられ、キューバにあるグアンタナモ米軍基地に移動。航空機で米ニューヨーク州の空軍基地に移送され、ヘリでニューヨーク市マンハッタンに到着後、３日夜に市内の拘置所に収容された。

マドゥロ氏は第１次トランプ政権下の２０２０年、麻薬を米国に流入させた罪などで起訴されている。パム・ボンディ米司法長官は３日、マドゥロ氏拘束を受けて内容を更新した起訴状を公表し、被告に妻が加えられた。週内にも夫妻の公判が始まる可能性がある。