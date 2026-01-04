NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）が4日、第1話が放送された。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

放送開始前からX（旧ツイッター）で「豊臣兄弟」がトレンド入り。開始10分前には日本トレンド1位になった。

「仲野太賀の小物を演じる時の全力感、やっぱ最高やな」「始まりがいいぞ。秀吉の弟の仲野大賀さんがいきなり問題解決した」「大倉孝二と仲野太賀の間合いがさすがだwwwコメディーができる男たちだwwwwww」などと書き込まれていた。

■第1回あらすじ

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出る。