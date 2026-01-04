家族が集まり賑やかに行われた年末のお餅つき。その輪の中には、17歳になる老犬の姿もありました。

穏やかな時間を共有するその姿は多くの人の心を温め、投稿は記事執筆時点で43万再生を突破。「幸せで泣けてきた」「家族の愛が伝わる」とのコメントが寄せられています。

【動画：17歳の老犬と一緒に『餅つき』をした結果→家族愛に溢れた『泣ける光景』】

家族の輪の中で迎えた、年末のひととき

TikTokアカウント「hagimaru789」に投稿されたのは、年末のお餅つきを家族みんなで楽しんでいるワンコのお姿。登場するのは17歳のハナちゃんで、この日は飼い主さんの膝の上に抱っこされながら、穏やかな時間を過ごしていたそうです。

ピンクの服を身にまとったハナちゃんは、飼い主さんに支えられ、前足でお餅をつく様子が。その姿はとても落ち着いていて、腕の中で安心しきった表情を浮かべていたとか。家族の中心にいるハナちゃんの雰囲気からは、幸せなひと時が伝わってくるよう。

そっと添えられた前足

ハナちゃんの両前足には、衛生面に配慮して透明なラップのようなものを巻いていたといいます。飼い主さんは体に負担がかからないよう、両手で包み込むように支えながら、お餅へ前足をそっと添えてあげたそう。あくまで無理のない、優しい動きが印象的です。

丸められたばかりのお餅が目の前に差し出されると、誘導されるまま前足で「ぺたっ」としたハナちゃん。本当にお餅をついているわけではないものの、家族行事にハナちゃんも一緒に参加できるよう工夫したご家族の思いに、自然と温かい気持ちになります。

分からなくても、幸せな空気は伝わる

穏やかに、ゆっくりと進められたハナちゃん参加のお餅つき。飼い主さんに身を委ね、終始落ち着いた様子で家族のそばにいるハナちゃん。その姿からは、賑やかな時間の中でも無理をすることなく、自然体で過ごしているように見えました。

きれいに並べられたお餅の中には、ハナちゃんが「ぺたっ」と協力したお餅が大切に加えられていたそうです。たとえ何をしているのか分からなくても、家族みんなの幸せそうな時間そのものを感じ取り、楽しんでいるように見える――たまらなく愛おしい年末のお餅つきだったのでした。

投稿には「愛に溢れていて胸が熱くなりました」「なにこの全てが愛しい空間♡」「世界で１番美味しいお餅が出来ましたね」「大切に大切に育ててもらってるのが伝わって来て涙」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「hagimaru789」では、ハナちゃんと家族が共に過ごす、かけがえのないひとときが投稿されています。静かな優しさに包まれた時間に癒されたい方はぜひチェックしてみてください。

