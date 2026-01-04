ペットと暮らしている人の中には、わんちゃんと猫ちゃん両方飼っているという人もいるのではないでしょうか？そんなわんちゃんと猫ちゃんを同時に飼った時の『あるある』な光景が、17万再生超えの話題となっています。投稿を見た人からは、「うちも似た感じです（笑）」「猫さん優勢！」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：犬と猫を『一緒に飼った』結果…想像以上に仲良しな『2匹の関係性』】

犬猫あるある1：猫ちゃんが枕にされる

ある日TikTokアカウント『ヴェリィとホタテ』に投稿された、わんちゃんと猫ちゃんの『あるあるエピソード』が注目を集めています。

まず1つ目の『あるある』は、猫ちゃんがわんちゃんの枕代わりにされること。クッションの上でくつろいでいたビションフリーゼとトイプードルのミックス犬・ヴェリィちゃんの様子を見てみると…ヴェリィちゃんの顎の下には、すやすやと眠っているスコティッシュフォールドのホタテくんの姿が！

自分よりひと回り大きいヴェリィちゃんに顎を乗せられて少し重そうにも見えますが、当のホタテくんは全く気にせず気持ち良さそうに眠っていたそう。ヴェリィちゃんのその重さが逆に心地よいのかもしれません。

犬猫あるある2：わんちゃんが毛繕いされる

そして、わんちゃんと猫ちゃんを同時に飼った時の『あるある』な光景2つ目は、わんちゃんが猫ちゃんに毛繕いされること！猫ちゃんは、1日に何度も毛繕いして身だしなみを整える綺麗好きさん。たまにしかシャンプーをしないわんちゃんのことを気遣ってあげているのかもしれません。

猫ちゃんが誰かに毛繕いする時は、その相手のことが好きな証拠。この光景を目撃したら、わんちゃんと猫ちゃんの関係は円満と言って間違いないでしょう。

犬猫あるある3：わんちゃんがケンカに負ける

そして3つ目は、ケンカをした時の行動。わんちゃんと猫ちゃんのケンカは、体格の大きいわんちゃんが有利のように思えますが、わんちゃんが負けてしまうことも少なくないのだとか。

猫ちゃんは気ままな性格、わんちゃんは従順な性格といわれることもあるため、もしかしたらわんちゃんが遠慮して勝ちを譲ってあげている可能性も。「ケンカするほど仲が良い」という言葉もあるため、お互いケガをしない程度にじゃれあうのは、気を許し合っているということなのかもしれません。

こちらの投稿では、他にも『猫ちゃんがわんちゃんのトイレを使う』『猫ちゃんがわんちゃんのリードにじゃれつく』といったあるあるも紹介してくれています。

そんなヴェリィちゃんとホタテくんの『犬猫あるある』の光景には、「カワユス♡」「逆に猫が犬を枕にしてるイメージだった」「うちの子たちも仲良しで、いつも一緒に遊んでました」といった声が寄せられることに。犬好きさんからも猫好きさんからも絶賛されています。

TikTokアカウント『ヴェリィとホタテ』では、そんな仲良し家族のヴェリィちゃんとホタテくんの日常がたくさん投稿されています。犬好きさんも猫好きさんも、きっとふたりの可愛い姿に癒されてしまうことでしょう。

ヴェリィちゃん、ホタテくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ヴェリィとホタテ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。