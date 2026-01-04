名古屋、稲垣祥やマテウスなど総勢27名と契約更新！ ミシャ体制1年目の逆襲へ再起を図る
名古屋グランパスは4日、明治安田J1百年構想リーグに向けて、総勢27名と契約更新したことを発表した。
2025明治安田J1リーグで16位と苦しんだ名古屋は、シーズン途中の11月に長谷川健太前監督の退任を発表。新指揮官にはミハイロ・ペトロヴィッチ監督の就任が決定し、再起を図ることになった。
すでにオフシーズンには、MF小屋松知哉やMF高嶺朋樹、FWマルクス・ヴィニシウスを補強し、新シーズンへの準備を進めるなか、4日に27名の選手と契約更新したことを発表。昨年に日本代表デビューを飾ったGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾や、MF稲垣祥、FWマテウス・カストロといった主力選手も名を連ねた。
契約更新したメンバーは以下の通り。
▼GK
シュミット・ダニエル
武田洋平
ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾
▼DF
野上結貴
佐藤瑶大
河面旺成
藤井陽也
三國ケネディエブス
森壮一朗
徳元悠平
山中亮輔
▼MF
和泉竜司
椎橋慧也
浅野雄也
森島司
稲垣祥
内田宅哉
中山克広
菊地泰智
小野雅史
原輝綺
▼FW
マテウス・カストロ
山岸祐也
永井謙佑
木村勇大
杉浦駿吾
鈴木陽人
