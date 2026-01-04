名古屋、稲垣祥やマテウスなど総勢27名と契約更新！　ミシャ体制1年目の逆襲へ再起を図る

名古屋グランパスは4日、明治安田J1百年構想リーグに向けて、総勢27名と契約更新したことを発表した。



2025明治安田J1リーグで16位と苦しんだ名古屋は、シーズン途中の11月に長谷川健太前監督の退任を発表。新指揮官にはミハイロ・ペトロヴィッチ監督の就任が決定し、再起を図ることになった。



すでにオフシーズンには、MF小屋松知哉やMF高嶺朋樹、FWマルクス・ヴィニシウスを補強し、新シーズンへの準備を進めるなか、4日に27名の選手と契約更新したことを発表。昨年に日本代表デビューを飾ったGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾や、MF稲垣祥、FWマテウス・カストロといった主力選手も名を連ねた。



契約更新したメンバーは以下の通り。



▼GK

シュミット・ダニエル

武田洋平

ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾



▼DF

野上結貴

佐藤瑶大

河面旺成

藤井陽也

三國ケネディエブス

森壮一朗

徳元悠平

山中亮輔



▼MF

和泉竜司

椎橋慧也

浅野雄也

森島司

稲垣祥

内田宅哉

中山克広

菊地泰智

小野雅史

原輝綺



▼FW

マテウス・カストロ

山岸祐也

永井謙佑

木村勇大

杉浦駿吾

鈴木陽人