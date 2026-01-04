「自分の目標に向けていま必要なこと」を考えた。欧州名門から23歳レフティがFC東京にレンタル加入「本気で挑みます」
FC東京は１月４日、スコットランドの名門セルティックより稲村隼翔が期限付き移籍で加入することを発表した。
クラブの公式サイトを通じて、23歳レフティは以下のようにコメントした。
「FC東京ファン・サポーターのみなさん、こんばんは。自分の目標に向けていま必要なことを考えて、このクラブに加入させていただくことを決めました。サッカー選手としても人としても、偉大な選手たちからさまざまなことを吸収して活躍できるように本気で挑みます。
U-15深川に在籍していた自分にとって、『強く、愛される』というこの言葉が、常に僕たちのめざす選手像、チーム像でした。まだまだ及びませんが、自分の弱さや昨年の悔しさを受け入れて、さまざまなことを経験して、そういった選手になれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」
昨夏にアルビレックス新潟からセルティックに加入。だが、リーグ戦ではわずか１試合の出場にとどまるなど、思うように実力を発揮できなかった。J復帰を決断した稲村は、新天地での奮起を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
