LUNA SEAのSUGIZO（56）のX（旧ツイッター）が4日更新され、DJを務めるFm yokomaha『Rebellmusik』について、当面の間、特別な形態にて放送することを発表した。

Xでは「SUGIZOがDJを務めているラジオ番組、Fm yokomaha『Rebellmusik』につきましてお知らせがございます」とし、「先日発表させていただきました通り、12月18日の交通事故による負傷のため、SUGIZOは現在療養が必要な状況となっております」と説明。

続けて「そのため当面の間、本番組はプロデューサーの今泉圭姫子氏と、SUGIZOが信頼するアーティストの皆様に進行をお願いし、特別な形態にて放送させていただくこととなりました」と発表した。

そして「Fm yokohama様をはじめ、関係者の皆様、そしてリスナーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「また、この度快くお引き受けくださったアーティストの皆様に、深く御礼申し上げます」と感謝した。

そして「SUGIZOの復帰までの間、特別な形でお届けする『Rebellmusik』をお楽しみいただけましたら幸いです」と伝え、「まず今週と来週はSUGIZOの盟友清春氏がDJを務めます」と明かし、「是非ご期待ください」と呼びかけた。

SUGIZOは自身のインスタグラムで、昨年12月18日深夜、自身が運転する自動車とバイクとの接触事故が発生し、負傷したと公表。「現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています」と説明し「今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、1日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」とコメントした。