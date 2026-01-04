´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥áŽ¤¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤â¥À¥á¡Ä¿·³Ø´ü¤ËÉÔÅÐ¹»¤Î¤ï¤¬»Ò¤¬Æ°¤½Ð¤¹Ž¢¿Æ¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î½àÈ÷Ž£
¢£¡Ö¿Æ¤¬´üÂÔ¤ò¼êÊü¤¹¡×¤ÈÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë
¿·¤·¤¤Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö3³Ø´ü¤«¤é¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤â¡×¡Ö4·î¤«¤é¤Ï¿´µ¡°ìÅ¾¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ´¶¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë½Å¤¿¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò¤¹¤¯¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤òÅÀ¸¡¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ËÍ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤ÎÊÑ²½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¿·³Ø´ü¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÇËèÆü°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Î¤¢¤Þ¤ê¡ÖÍè½µ¤«¤é³Ø¹»¤À¤è¡×¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡×¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤»¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢´é¿§¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤Ë¤³¤â¤ê¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤ÏÄ¾¤é¤º¡¢²ñÏÃ¤â¸º¤ë°ìÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤·³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¡×
¤½¤¦Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢Ä«¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²¹¤«¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤à»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿¡Ö´üÂÔ¡×¤ä¡Ö°µÎÏ¡×¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¥Ü¥½¥Ã¤È¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ä¡Ä²¶¡¢3³Ø´ü¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¿Æ¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤½¤¦·è¤á¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÅÐ¹»¤òºÆ³«¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ÊÏ©¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ö´üÂÔ¡×¤ò¼êÊü¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëÅÚÂæ¤òºî¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½µ¯¤¤¿¡¢É¬Á³¤ÎÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¤¹(»²¹Í¡§¿ÞÉ½£±¡Ö¿Æ¤¬´üÂÔ¤ò¼êÊü¤¹¤È»Ò¤É¤â¤¬Æ°¤½Ð¤¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢¤è¤¯¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥±¡¼¥¹¡ ´üÂÔ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¡ûÆü¤«¤é³Ø¹»¤À¤è¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íÀ¸³è½¬´·¤òÌá¤½¤¦¤Í¡×¿·³Ø´ü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤Ä¤¤Àè²ó¤ê¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÀ¼³Ý¤±¤ò´¿·Þ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢´èÄ¥¤ë¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖ»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ËÌµÍý¤ò¤·¤ÆÅÐ¹»¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶ÉÂ³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤ÆÉô²°¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¡Ö´üÂÔ¡×¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤Æ¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥±¡¼¥¹¢ ¡Ö¤É¤¦¤»º£Ç¯¤âÌµÍý¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤Î»Ò¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤É¤¦¤»¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¶¯¤¯Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Æ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿Æ¤Ë¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î¡ÖÄü¤á¡×¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¼ï¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Æ¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¿·³Ø´ü½àÈ÷
¡Ö´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¡¢Äü¤á¤Æ¤â¥À¥á¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Èº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀè¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢3³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤·¤Æ¥²¡¼¥à»°Ëæ¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¥À¥á¤Ê¿Æ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö·ù¤À¡×¡ÖÉÔ°Â¤À¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Æ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¹¤Ù¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤·³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºÇ°»à¤Ì¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê´³¾Ä¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¼«Á³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬¥É¥·¥Ã¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤òÍ¿¤¨¤ë
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ä»Å»ö»Ï¤á¤Ê¤É¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¼«¿È¤âÍ¾Íµ¤ò¤Ê¤¯¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡¢¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤ß¤ë
¡ü ¿²¤ëÁ°¤Ë´ÊÃ±¤Ê¥è¥¬¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë
¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òÏ«¤ê¡¢¿´¤ËÍ¾Çò¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤«¤¸¤á¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤³¤¦
2026Ç¯¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÌ¤ÍèÁÛÁü¥ï¡¼¥¯¡×¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤ò°õºþ¤·¤Æ¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê²èÁü1¡Ë¡£
¡ÖºÇ°¡×¤â¡ÖºÇ¹â¡×¤â¡¢¤É¤Á¤é¤¬µ¯¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¿´¤ÎÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿»þ¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤â¡¢Äü¤á¤â¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤ÞÂº½Å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Â¿´´¶¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â°ìÇ¯¡¢³§ÍÍ¤ÎÊâ¤ß¤¬²º¤ä¤«¤Ç¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£°ì½ï¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
¤½¤¿¤í¤¦¡Ê¤½¤¿¤í¤¦¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
20Âå¤Îº¢¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ä»Å»ö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤¬¿´¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«¸Ê¼õÍÆ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ë¡£2019Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼õÍÆ¤¹¤ëÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×º£ÌîÍÛ±Ù¤µ¤ó¡Ìº£ÌîÍÛ±Ù¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ëÀ¼¤¬¤±¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¡Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Îß·×300¿Í¡¢Ìó8000²ó¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤ê²ò·è¤½¤¿¤í¤¦¡×¤ÇÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î9³ä¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ºÆÅÐ¹»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌäÂê²ò·è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¡ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤ê¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¢¤ëÊì¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ ¤½¤¿¤í¤¦¡Ë