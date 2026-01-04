【義母…コソコソ月2万】体が大事！援助するから「ランチしっかり食べて！」＜第9話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第9話 いくつになっても＜ユウノスケ目線＞
【編集部コメント】
なるほど、追加のお小遣いにはこのようないきさつがあったのですね。たしかにいくつになってもわが子には健康でいてほしいですし、幸せでいてもらいたいものです。ユウノスケさんのお母さんはアカネさんに文句を言ってやろうかとも考えたようですが、嫁姑関係を考えて穏便に済ませると決めたようで……もしかしたらアカネさんからの怒りLINEに「よくわからないわ」と言ったときには、はらわたが煮えくりかえっていたのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
