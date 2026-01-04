¡ÖÆóÅÙ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×Éã¤ÏÌ¾Í¥¡¢ºÊ¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÄËÌÂ¼Íµ¯ºÈà¥Ñ¥Ñ¤Î´éá²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤â²Ä°¦¤¤♡¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Îà¥Ñ¥Ñ¤Î´éá¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤Ã¤Èº£Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¿À¼Ò¤ÎÄ»µïÁ°¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ëà¥Ñ¥Ñ¤Î´éá¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±üÍÍ¤Ï¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡Á¡£¤ªÉãÍÍ¤¬ËÌÂ¼ÏÂÉ×¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤ÆóÅÙ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±üÍÍ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖAmazon¤ÎCM¤Ï¥Û¥ó¥ÈÁÇÅ¨¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤â²Ä°¦¤¤♡ÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÉÌÛ¤ÊÊý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¤ªÃãÌÜ¤Ê»ÒÈÑÇº¥Ñ¥Ñ!!¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÌÂ¼¤ÎÉã¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¡¢97Ç¯¤Ë·®»ÍÅù°°Æü¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼ÏÂÉ×¤µ¤ó(µýÇ¯80)¡£2002Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾²¼¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤¿¹âÌî»ÖÊæ¤È2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£14Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£