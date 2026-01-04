¡Ö¤¨!?¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×27ºÐÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Èà°Õ³°¤Ê´Ø·¸á¤òÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬2¥·¥ç¥Ã¥ÈÊó¹ð¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡Ö¥½¥³¿ÆÀÌ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¸µAKB¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß(33)¤¬12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç²ñ¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤òÌÀ¤«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¹ÈÇò¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¿ÆÀÌ(¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë)¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥é¥Ã¥¥é¤Ç¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ(27)¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à°Õ³°¤Ê´Ø·¸á2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¤¡¡¢Ä¶¥¥é¥¥é¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤·¤«¤â±ó¤¤¿ÆÀÌ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌÇ¡ª¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÆó¾è¡×¡Ö¤¨!?¡×¡Ö¥½¥³¿ÆÀÌ¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê÷´ß¤Ï2022Ç¯8·î¡¢6¿ÍÁÈYouTuber¡¦Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È·ëº§¡£24Ç¯10·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª°ìÈÖ±ó¤¤¿ÆÀÌ¤µ¤ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢º´Ìî¤È¤Æ¤Ä¤ä¤¬¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£