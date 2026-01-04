「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）

毎年恒例の１・４東京ドーム大会が行われ、引退試合に臨んだエースで社長の棚橋弘至（４９）は、元ライバルで米ＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）に敗れた。４万人を超える大歓声の中、“１００年に一人の逸材”は１９９９年１０月のデビュー以来、２６年間に渡るプロレスラー人生に終止符を打った。試合後は涙が止まらなかった。

ゴングから意地と意地をぶつけあった中で、オカダはコーナーに立つ棚橋にドロップキックを見舞って、場外で落下させた。さらに場外でのＤＤＴなど容赦ない攻撃で追い込んでいった。

それでもドラゴンスクリューの連発で反撃すると、低空ドロップキックでオカダの足を攻めていく。さらに場外のオカダにトップロープからハイフライフローを見舞い、ドームは騒然となった。

しかし、オカダのツームストン、ドロップキックを被弾すると、花道での非情なるツームストンで虫の息に。なんとかリングに戻ったがツームストンで痛めつけられ、ローリングのレインメーカーで追撃を浴びた。それでも続くレインメーカーを掴んで阻止し、張り手で反撃。カウンターのレインメーカーもなんとか３カウント寸前でしのいだ。ボストンクラブには悶絶しながらも、なんとかロープに逃れた。

最後まで驚異の粘りをみせ、盟友・柴田勝頼のＰＫ、中邑真輔のボマイェを披露。ハイフライフロー、ドラゴンスープレックスで畳みかけてさらにハイフライフロー２連発を敢行したが決めきれず。３３分を超える激闘となったが、最後はレインメーカーを被弾し、大の字で３カウントを聞いた。

セレモニーを終えて、最後は「今１つだけ僕の中で確信できたことがあります。それは、プロレスを好きになって、本当によかったです。ありがとうございました。２６年間、最高のレスラー人生をくれたのはファンの皆さんの応援があったおかげです。完全燃焼やり切りました」と語り、「東京ドームの皆さん、愛してまーす！」と、絶叫した。